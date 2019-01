später lesen Terror Terrorverdächtiger Syrer noch in Rheinland-Pfalz Teilen

Der in Mainz festgenommene terrorverdächtige Syrer sitzt weiter in Rheinland-Pfalz in Haft. Der 26-Jährige habe dem vereinfachten Auslieferungsverfahren zugestimmt, in dieser Woche werde aber noch nicht darüber entschieden, berichtete der Generalstaatsanwalt am Mittwoch in Koblenz.