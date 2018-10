später lesen Schweich Tischtennis: Anmeldefrist endet Teilen

Die Einzelmeisterschaften der Tischtennisregion Trier-Wittlich werden am 3./4. November in der Stefan-Andres-Sporthalle Schweich ausgetragen. Sieger werden in der Jugend sowie bei Damen und Herren. ermittelt (Einzel und Doppel).