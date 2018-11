Tischtennis: Turnier in Irsch

(red) Die bundesweite Aktion Tischtennis-Mini-Meisterschaften findet mittlerweile zum 36. Mal statt. Zahlreiche spätere Nationalspieler wie beispielsweise Patrick Franziska haben hier ihre ersten Erfahrungen mit der Sportart Tischtennis gemacht.

Am Sonntag ab 10 Uhr möchte nun auch der SV Irsch/Saar in der Nachwuchsabteilung mit dem Ortsentscheid ein Zeichen setzen. Der Verein gibt allen Kindern der Verbandsgemeinden Saarburg und Kell am See die Gelegenheit, bei einem Turnier mitzuspielen. Voraussetzung: Sie sind nach dem 31. Dezember 2005 geboren und haben noch nie an einem offiziellen Spielbetrieb im Tischtennis teilgenommen. Kurzfristige Anmeldungen sind noch bis Sonntag, 9.30 Uhr, vor Ort möglich.

Mit Elmar Georg Konrath hat der SV Irsch/Saar einen Trainer verpflichtet, der seit fast 35 Jahren aktiv in der Nachwuchsförderung unterwegs ist und zahlreiche Kinder zu regionalen und auch überregionalen Erfolgen geführt hat.

Informationen und Anmeldungen: Elmar Georg Konrath, Töpferstraße 70, 54290 Trier, Tel.: 015772173138, Mail: elmar-georg@gmx.de