Trainer des Jahres

Kristóf Kozák verantwortete als Headcoach der American-Football-Mannschaft der PST Trier Stampers einen Erfolg, den es so seit 1999 im Verein nicht mehr gegeben hat. Sein Team schaffte den Klassenerhalt in der 3. Liga und wird so auch in der neuen Saison um Punkte in der Regionalliga Mitte kämpfen.