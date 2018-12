(dpa) Wer eine Treppe reinigt, sollte sich von oben nach unten vorarbeiten und dabei jeweils einige Stufen unter der zu reinigenden Stufe stehen. dpa

Das erleichtert die Übersicht, und der Winkel, in dem der Wischmopp oder Besen geführt wird, ist angenehmer, erläutert Kresimir Cujic, Gebäudereinigermeister aus Berlin. Wer anders herum vorgeht, muss sich zum Wischen weit nach unten beugen. Das ist schlecht für den Rücken.

Damit der Dreck sich durch das Wischen nicht in den Ecken der Stufen sammelt, zieht man den Wischer in Form einer Acht über den Boden. Es geht also etwa von rechts unten quer nach links oben in die Ecke, von dort gerade nach unten in die untere linke Ecke, dann quer nach oben in die rechte obere Ecke und von dort nach unten zum Ausgangspunkt. „Dadurch wird der ganze Schmutz mitgenommen“, sagt Cujic.