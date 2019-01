später lesen Hallenfußball Turnier für Jung und Alt in Idenheim FOTO: - / privat FOTO: - / privat Teilen

(red) Volles Haus in der Sporthalle der Verbandsgemeinde Bitburger-Land in Idenheim: Am Fußball-Hallenturnier der JSG DIST/Röhl/Idesheim/Gilzem haben 29 Jugendmannschaften von den Bambini bis zur C-Jugend, zehn Freizeitmannschaften und acht Altherren-Teams teilgenommen.