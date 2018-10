Unermüdlich für die Anlage im Einsatz

Tennisclub Bitburg: Meisterschaften und Abschied vom langjährigen Platzwart Walter Gansen.

Nach den Meisterschaften des Tennisclubs Bitburg wurden nicht nur die Sieger gekürt. Im Rahmen der Feier wurde auch der langjährige Platzwart Walter Gansen in den Ruhestand verabschiedet. Die beiden Vorsitzenden Udo Dingels und Peter Hein dankten ihm im Namen der Mitglieder für seine 18-jährige Tätigkeit als Platzwart, in der er die Tennisanlage in einem „außerordentlich guten Zustand gehalten hat“, wie es in der Laudatio hieß.

Sie überreichten Gansen als Anerkennung für seinen unermüdlichen Einsatz eine Dankesurkunde sowie einen Präsentkorb mit Gutschein.

Insgesamt hatten sich 28 Teilnehmer zu den Clubmeisterschaften angemeldet und kämpften an mehreren aufeinanderfolgenden Wochenenden um den Einzug in die Finalrunde. Bei guter Kulisse konnte der erste Vorsitzende Udo Dingels die Siegerehrung vornehmen.

Die Platzierungen im Einzelnen:

Damen Einzel: 1. Jana Hein, 2. Elke Schommer, 3. Yvonne Lanners; Damen Doppel: 1. Alina Rumann/ Mai-Anh Phan Tran, 2. Yvonne Lanners/Elke Schommer; Herren Einzel: 1. Michael Dingels, 2. Frank Gierden; Herren 40 Einzel: 1. Michael Schönhofen, 2. Udo Dingels

Herren 60 Einzel: 1. Werner Kolf, 2. Klaus Elsen, 3. Ernst Zähres; Herren Doppel: 1. Frank Gierden/ Klaus Elsen, 2. Werner Kolf/Ernst Zähres, 3. Michael Schönhofen/ Udo Dingels; Mixed Doppel: 1. Kaja Thome/Michael Dingels, 2. Jana Hein/Peter Hein, 3. Yvonne Lanners / Bernd Binder.