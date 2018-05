Veraltete und statische Ansichten

Hospodarske noviny (Prag) zuden Marx-Feiern in Trier.

Marx und seine Lehre sind ein Beispiel dafür, wie man in eine historische Sackgasse geraten kann, die am Ende Millionen Tote verursacht hat. Marx sah die Welt statisch (...) Was können seine Ansichten den Menschen in der superschnellen Zeit der Globalisierung noch bieten? Die Jugend bereitet sich auf Berufe vor, die bald nicht mehr existieren werden, und es entstehen neue, von denen wir noch keine Vorstellung haben.