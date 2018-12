Viel Rauch um ein Remis

Fußball: Nach einem umstrittenen Elfmeter rettet Mainz einen Punkt gegen Hannover. Mönchengladbach gelingt dank späten Joker-Toren ein klarer Erfolg gegen Stuttgart.

Mainz 05 - Hannover 96 1:1

Der FSV Mainz 05 hat dank eines fragwürdigen Elfmeters noch spät einen Punkt erkämpft, den Sprung in die obere Tabellenhälfte in einer dramatischen Schlussphase aber verpasst. Das Team von Trainer Sandro Schwarz spielte am Sonntag vor eigenem Publikum 1:1 (0:1) gegen die abstiegsbedrohten Gäste von Hannover 96. Vor 23 305 Zuschauern sorgte Hendrik Weydandt (12.) für den Führungstreffer der Niedersachsen. Doch Daniel Brosinski gelang mit einem umstrittenen Strafstoß noch der Ausgleich (86.).

Jean-Philippe Mateta war im Strafraum zu Boden gegangen, obwohl ihn Hannovers Matthias Ostrzolek kaum oder gar nicht berührt hatte. Dennoch entschied Schiedsrichter Robert Hartmann ohne die Hilfe des Videobeweises auf Elfmeter.

In der vierten Minute der Nachspielzeit köpfte Anthony Ujah den Ball ins Netz – doch der Mainzer Stürmer stand dabei im Abseits. Hannovers Oliver Sorg sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte (90.+7). Weil die Partie kurz nach dem Wiederanpfiff wegen des Zündens von Pyrotechnik und großer Rauchentwicklung für mehrere Minuten unterbrochen werden musste, ließ Hartmann acht Minuten nachspielen.

96-Trainer André Breitenreiter überraschte im Spiel eins nach der blamablen 0:2-Heimpleite gegen Hertha BSC mit einer umfassenden Rotation und einer auf sieben Positionen veränderten Startformation. Völlig unerwartet bot er die bislang enttäuschenden Neuzugänge Kevin Wimmer, Genki Haraguchi und Takuma Asano auf und gab Henrik Weydandt den Vorzug vor Bobby Wood.

Das Wagnis, den 23-jährigen Weydandt aufzubieten, zahlte sich aus. Der noch bis 2014 für den Kreisliga-Club TSV Groß Munzel spielende Angreifer erzielte nach einer vom Mainzer Aaron Martin abgefälschten Flanke von Genki Haruchi volley aus kurzer Distanz die Führung. Sie sollte aber nicht zum Sieg reichen.

Mönchengladbach - Stuttgart 3:0

Das glückliche Einwechsel-Händchen von Trainer Dieter Hecking hat sich bezahlt gemacht. Dank der Joker Raffael und Florian Neuhaus bleibt Borussia Mönchengladbach mit dem 3:0 (0:0)-Erfolg über den VfB Stuttgart erster Verfolger von Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga. Beide kamen erst in der 60. Minute auf den Rasen – und belohnten Hecking mit den entscheidenden Toren. Das 1:0 war Raffaels Saison-Premierentreffer (69.), ehe Neuhaus in der 77. Minute alles klar machte. VfB-Weltmeister Benjamin Pavard (84.) unterlief anschließend noch ein Eigentor zum 3:0. Dazu sah Erik Thommy noch die Gelb-Rote Karte (83.), und Pavard verletzte sich beim Eigentor.

Hecking ging ein kleines Risiko ein und bot erstmals in dieser Saison den ehemaligen Stuttgarter Ibrahima Traoré in der Startelf des fünfmaligen deutschen Meisters auf. Bei seinen bisherigen sieben Einsätzen war der 30-Jährige jeweils eingewechselt worden. VfB-Coach Weinzierl vertraute vor 48 590 Zuschauern im Borussia-Park dem Argentinier Emiliano Insúa, der für seinen gelbgesperrten Landsmann Santiago Ascacibar in die erste Formation rückte und als Linksverteidiger agierte.