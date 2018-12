Olympische Winterspiele, Fußball-Weltmeisterschaft und vieles, vieles mehr: 2018 war ein außergewöhnliches Jahr. Mehr als Tränen und Triumphe bleiben aber die Menschen in Erinnerung, die die Sportwelt bewegt, verwundert oder erzürnt haben.

(dpa) Das Drama um Kristina Vogel, die Schlagzeilen über Jan Ullrich – prominente Sportler prägten 2018 auf vielen Ebenen.

KRISTINA VOGEL: Ihr Unfall am 26. Juni auf der Radrennbahn in Cottbus erschüttert den deutschen Sport. Querschnittsgelähmt – so lautet die Diagnose. Die zweifache Olympiasiegerin und elfmalige Weltmeisterin nimmt ihr Schicksal an, auch wenn sie gesteht: „Es gibt natürlich Tage, an denen mir zum Heulen zumute ist. Alles andere wäre gelogen.“ Die Spitzenathleten wählen sie zu „Die Beste 2018“.

SERENA WILLIAMS: Der Superstar sorgt mit Ausrastern im US-Open-Finale gegen Japans Naomi Osaka für einen Eklat. Die 37-Jährige zertrümmert ihren Schläger, beleidigt den Schiedsrichter als „Dieb“. Danach erhebt die Amerikanerin Sexismus-Vorwürfe und prangert eine „Doppelmoral“ im Tennis an: „Als Frau sollte man sich wenigstens halb so viel erlauben können wie ein Mann.“ Sie werde weiter für die Rechte von Frauen kämpfen.

JAN ULLRICH: Der Mann für miese Schlagzeilen, immer wieder. 2018 ist der Tour-de-France-Sieger von 1997 ganz unten angekommen: Drogenprobleme und nicht nur das. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 44-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Er soll in einem Frankfurter Hotel eine Escort-Dame nach einem Streit angegriffen und verletzt haben.

PATRICK LANGE: Hawaii gilt als beliebtes Ziel für Honeymoon, für Hochzeitsreisen, und für Ausdauerspezialisten. Der Triathlet aus Bad Wildungen verbindet am „großartigsten Tag“ seines Lebens beides. Unmittelbar nach seinem Ironman-Sieg mit dem Fabelrekord von 7:52:39 Stunden geht er im Ziel auf die Knie und macht seiner Freundin Julia Hofmann einen Heiratsantrag.

SIMONE BILES: Der Skandal um missbrauchte US-Turnerinnen erschüttert die Sportwelt. Auch die viermalige Olympiasiegerin hat den inzwischen zu 175 Jahren Haft verurteilten ehemaligen Teamarzt Larry Nassar belastet. Bei ihrem Comeback nach zwei Jahren glänzt sie mit viermal WM-Gold in Doha und bekräftigt mit insgesamt 14 Titeln ihren Ruf als erfolgreichste Gerätekünstlerin der Geschichte.

TIGER WOODS: Der abgestürzte Golf-Star feierte nach privaten Turbulenzen und zwei Rückenoperationen das Comeback des Jahres. Triumph für den 42-Jährigen bei der Tour Championship in Atlanta – der erste Turniersieg seit 2013 für den 14-fachen Major-Gewinner. Die Fans feierten den Amerikaner wie in einem Fußballstadion. „Ich tat mich schwer, auf dem 18. Grün nicht zu weinen“, gestand er.

LEBRON JAMES: Der NBA-Superstar scheut keine Auseinandersetzung mit Donald Trump, der die Gesellschaft spalte. Er tut dies allerdings differenzierter als der US-Präsident. Der hat James als dumm bezeichnet. Das sei so, „als wenn jemand sagt, dass ich nicht Basketball spielen kann. Das stört mich einfach nicht. Was mich stört, ist die Tatsache, dass er überhaupt die Zeit dazu hat. Er hat den mächtigsten Job in der Welt“, erwidert der 33-Jährige.