Von Waldlandschaften bis van Gogh

Wasserfälle haben in den Niederlanden Seltenheitswert. Das Land ist bekannt für seine flachen Regionen, die zum Teil sogar unter dem Meeresspiegel liegen. Doch bei Loenen, einem Dorf in der niederländischen Gemeinde Apeldoorn in der Provinz Gelderland, stürzt das Wasser 15 Meter in die Tiefe. Der „Vrijenbergspreng“ und der etwas kleinere „Veldhuizerspreng” sind künstlich angelegte Treppen inmitten eines kleinen Waldgebietes.

Naturfans kennen die Region vor allem wegen der Veluwe, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet der Niederlande. Hier liegen die Nationalparks Veluwezoom und Hoge Veluwe. Letzterer zählt mit jährlich über 500 000 Besuchern zu den meistbesuchten Heidelandschaften Mitteleuropas.

Wer das rund 5500 Hektar große Gebiet erkunden möchte, kann das nicht nur auf zahlreichen Wanderwegen tun, sondern auch auf Radwegen. Sie führen über weite Heideflächen, an Moorseen vorbei und zu Flugsandgebieten, auf denen Moose und Flechten gedeihen. Auch die Fauna ist vielfältig: Im Hoge Veluwe leben neben Mufflons, Hirschen und Dachsen nahezu 100 Vogelarten wie der scheue Waldspecht.

Der Haupteingang des Nationalparks befindet sich beim Dorf Otterlo. Unterhalb des Besucherzentrums gibt ein Museum einen Einblick in das unterirdische Leben im Park. Hier sind beispielsweise das Wurzelsystem eines 135 Jahre alten Baumes und Knochen von längst ausgestorbenen Tieren zu sehen.

Hoge Veluwe ist jedoch auch ein beliebtes Ziel für Kulturinteressierte. Der Park wurde 1909 vom Kaufmann Anton Kröller, einem Jäger, und seiner Frau Helene Müller, einer Kunstsammlerin, gegründet. Sie ließen das Jagdhaus St. Hubertus erbauen, das zu den bedeutendsten historischen Gebäuden der Niederlande zählt und dessen Grundriss von einem Hirschgeweih inspiriert ist. Der Ziegelbau kann im Rahmen von Führungen besichtigt werden.

1938 wurde im Park das Kröller-Müller-Museum eröffnet, das die nahezu 11 500 Kunstwerke des Ehepaars beherbergt. Mit nahezu 90 Gemälden und rund 180 Zeichnungen besitzt das Museum die zweitgrößte Van-Gogh-Sammlung der Welt. Zu sehen sind auch bedeutende Werke moderner Meister wie Claude Monet, Pablo Picasso und Piet Mondriaan. Das Museum wird von einem der größten Skulpturenparks Europas umgeben: 160 Werke namhafter Bildhauer sind auf dessen 25 Hektar großen Fläche verteilt.

Wer sich hingegen für historische Architektur interessiert, sollte Arnheim, der Hauptstadt der Provinz Gelderland, einen Besuch abstatten. Das dortige Nederlands Openluchtmuseum ist ein Freiluftmuseum, das einen Überblick über das Leben in den Niederlanden in den vergangenen 350 Jahren bietet. Rund 80 Gebäude erzählen vom Leben anno dazumal.

