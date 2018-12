Vorzeitige Bescherung: Wolfsburg auf Europakurs

Die Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga im Überblick:

FC Augsburg - VfL Wolfsburg ⇥2:3

Der VfL Wolfsburg hat seinen bemerkenswerten Jahresendspurt mit einer vorweihnachtlichen Bescherung beim FC Augsburg gekrönt. Das Team von Trainer Bruno Labbadia gewann am Sonntag ein verrücktes Spiel mit 3:2 (2:0) und beendete die Hinrunde nach 16 von 18 möglichen Punkten aus den letzten sechs Partien als Fünfter auf einem Europa-League-Platz.

Kapitän Joshua Guilavogui (33.), Abwehrspieler William und Yannick Gerhardt (89.) erzielten vor 28 152 Zuschauern die Tore gegen einen FCA, der nach einer Serie von acht sieglosen Partien als Tabellen-15. und damit in Abstiegsgefahr in die Winterpause geht.

Der FCA stand bis zum späten Siegtor der Gäste vor einem großen Comeback. Rani Khedira (49.) und der eingewechselte Angreifer Sergio Córdova (58.) belohnten das Team von Trainer Manuel Baum für das Aufbäumen in der zweiten Hälfte mit der Aufholjagd zum 2:2.

Der Höhenflug hat die Wolfsburger selbstbewusst gemacht. Die Gäste begannen abwartend, übernahmen dann aber die Initiative. Zwischenzeitlich jedoch war die Souveränität dahin, ehe dem VfL doch noch der lucky punch gelang.

1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 ⇥1:1

Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich bei einem munteren Bundesliga-Kehraus mit dem sechsten Unentschieden in Serie begnügen müssen. Am Tag vor Heiligabend kam die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den FSV Mainz 05 hinaus und verabschiedete sich als Tabellensiebter in die Winterpause. Damit sind die Kraichgauer immerhin seit zehn Partien ungeschlagen. Vor 28 216 Zuschauern in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena brachte der starke Kerem Demirbay die TSG bereits nach elf Minuten in Führung. Jean-Philipppe Mateta glich mit seinem fünften Saisontor aus (16.).

Die Mainzer warten seit vier Spielen auf einen Sieg, liegen aber als Zwölfter mit 21 Punkten im Soll. Ohne die angeschlagenen Torjäger Joelinton und Andrej Kramaric, die frühzeitig in den Urlaub durften, waren die Hoffenheimer angetreten. Ishak Belfodil lief als Sturmspitze auf. Erst zum dritten Mal in dieser Saison durfte Vincenzo Grifo ran. Der Ex-Gladbacher hatte im November sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft gegeben, bei Nagelsmann aber einen schweren Stand. Am Sonntagabend konnte er durchaus überzeugen, ohne jedoch groß zu glänzen. ⇥(dpa)