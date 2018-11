Vulkaneifel-Junioren bejubeln            den Aufstieg in die Rheinlandliga

D-Jugend-Fußballer zählen nach dem finalen 4:1-Erfolg über Hinterbüsch-Nachwuchs zu den besten sechs Mannschaften im gesamten Verbandsgebiet.

Großer Erfolg für die D-I-Junioren des Jugendfördervereins (JFV) Vulkaneifel: Dank eines 4:1-Erfolgs über das Team der JSG Hinterbüsch Üdersdorf gelang asl Zweiter der Aufstieg in den erlauchten Kreis der Rheinlandliga.

Im Vorfeld der Partie sprach das Trainertrio Jörg Schömer, Jan Diederichs und Jörg Castor einen möglichen Aufstieg gar nicht an, um so den Druck vom Team zu nehmen. Dennoch war dem Team die Besonderheit vor deutlich mehr Zuschauern als sonst anzumerken. Jannis Bleidt, Fynn Kläs, Tom Hoff und Tim Schommers sorgten dann aber für den klaren Sieg. Der Aufstieg in die Rheinlandliga, die im Frühjahr mit nur sechs Teams an den Start geht, war somit perfekt. Aus dem westlichen Gebiet des Fußballverbands Rheinland gelang dies sonst nur Eintracht Trier. Die von Manuela und Mario Kläs vorbereitete Aufstiegsfeier hatte unter anderem mit Fotosessions in Aufstiegsshirts einiges zu bieten.

Am Samstag (15 Uhr), tritt die D-Jugend des JFV, dessen Wurzeln in den früheren Jugend-Spielgemeinschaften Steiningen und Meerfeld liegen, im Rheinlandpokal in Kaisersesch an.