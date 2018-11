später lesen Killington Wallner erleidet Kreuzbandriss Teilen

Twittern

Teilen



Skirennfahrerin Marina Wallner hat sich beim Training in den USA einen Kreuzbandriss zugezogen und wird für den Rest der WM-Saison ausfallen. Die 24-Jährige aus Inzell in Oberbayern erlitt die Verletzung im rechten Knie im Slalomtraining in Killington, wo am Sonntag der zweite Weltcup-Torlauf des Winters ansteht.