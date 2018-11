später lesen Trier Wasserball: Trier mit Kantersieg zum Saisonauftakt FOTO: dpa / Srdjan Suki FOTO: dpa / Srdjan Suki Teilen

Mit einem 21:2-Auswärtssieg sind die Wasserballer des SSV Trier in die neue Oberligasaison gestartet. Der Gegner, die dritte Vertretung des WSV Ludwigshafen, setzte in seiner Mannschaft bis auf wenige Ausnahmen auf Jugendspieler, die den Gästen von der Mosel in allen Belangen unterlegen waren.