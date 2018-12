Von Marlene Wagner aus Föhren

Lichterglanz all überall, so kündigt sich das Fest des Friedens an,

es ist sehr schön durch die beleuchteten Straßen zu gehen.

Menschen begegnen uns, sie gehen mit schnellem Schritt,

denn die Vorbereitung bringt viel Arbeit mit.

Kinder stehen vor geschmückten Fenstern mit strahlendem Blick,

und ihre Wünsche sind oft groß oder klein,

aber es soll ja für ihr „Bravsein“ die Belohnung für Weihnachten sein.

Die Erwachsenen haben nur einen einzigen großen Wunsch:

Friede auf der Welt, das wäre schön,

dann gäbe es nicht so viele Menschen auf der Flucht

und vielleicht die Hungersnot nicht mehr so groß.

Allen gesegnete Weihnacht und eine friedliche Zeit.