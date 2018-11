später lesen Tiere Wenn die Katze nicht frisst: Stress oder Schmerz Teilen

(dpa) Wenn eine betagte Katze nicht mehr fressen will, kann das an Schmerzen liegen. Diese können von einer Gelenkerkrankung herrühren. Auch kranke Zähne oder entzündetes Zahnfleisch verursachen Schmerzen beim Kauen, erklärt der Bundesverband Praktizierender Tierärzte in seinem Magazin „Gesunde Tierliebe“ (Ausgabe Herbst 2018). dpa