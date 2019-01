Auch Rheinland-Pfalz und Saarland betroffen

Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind am Mittwoch mehrere Dutzend Beschäftigte aus der Geld- und Wertdienst-Branche in den Warnstreik getreten. In beiden Bundesländern handelte es sich laut Verdi zunächst um jeweils etwa 30 Mitarbeiter von den Standorten in Föhren (Kreis Trier-Saarburg) und im saarländischen Neunkirchen. „Zu den 60 streikenden Kollegen gehören nicht nur Fahrer von Geldtransportern, sondern auch Vorbereiter und Geldzähler“, sagte der Verdi-Sprecher der dpa. Daher gehe man davon aus, dass es im Laufe des Tages zu Engpässen an stark beanspruchten Geldautomaten komme. Verdi zufolge gibt es in beiden Bundesländern etwa 300 Beschäftigte, die an fünf Standorten arbeiten. Mit Föhren und Neunkirchen habe man die größten Niederlassungen für den Warnstreik ausgesucht. Ob der Ausstand auch die kommenden Tage andauere, entscheide man zeitnah.