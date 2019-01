Landau/Pfalz (dpa/red) Kreative Kinder und Jugendliche können 2019 ihre Bilder, Fotos und Videos bei verschiedenen Wettbewerben einreichen, darunter folgende drei: dpa

jugend creativ: Den Wettbewerb gibt es in den Bereichen Quiz, Kurzfilm sowie Bildgestaltung, also etwa malen, zeichnen, fotografieren und Videos drehen. Teilnehmen können alle von der 1. bis zur 13. Klasse, aufgeteilt in drei Gruppen. Das Thema dieses Jahr lautet „Musik bewegt“. Einsendeschluss ist der 22. Februar.

Deutscher Multimediapreis mb21: Preise gibt es für alles, was mit mehreren Medien zu tun hat. Man könnte zum Beispiel einen Film mit Computeranimation einreichen oder einen YouTube-Kanal. Teilnehmen können alle von der Vorschule bis ins Studium. Los geht es mit der Ausschreibung wieder im Frühjahr.

Deutscher Jugendfotopreis: Alle Themen und Motive sind erlaubt. Ein Jahresthema wird zusätzlich im Sommer bekanntgegeben. Jeder kann mehrere Fotos einreichen. Erlaubt ist auch, die Bilder hinterher zu bearbeiten. In einer Kategorie sind sogar Bild-Erfindungen und Montagen oder Animationen gewünscht. Teilnehmen kann man ab dem Sommer bis Ende des Jahres, von 0 bis 25 Jahren.