„Wichtig ist, mit vielen Mehringer Jungs zu spielen“

Ihre Mannschaft hat jetzt auch das Derby in Schweich gewonnen. Welche Aspekte waren für den 1:0-Erfolg bei Ihrem früheren Club ausschlaggebend?

BECKER Die erste Halbzeit war sehr schwammig von uns. Wenn Schweich mit einem 3:0 in die Halbzeit geht, können wir uns nicht beschweren. In der Halbzeitansprache haben wir die Fehler klar angesprochen, unsere Spielweise umgestellt und Carsten Cordier ins Spiel gebracht. Alle haben sich dann zusammengerauft. Auf Vorlage von Mario Kön hat Carsten dann auch prompt das 1:0 gemacht. Wenig später traf Carsten noch mal den Außenpfosten.

Nach dem Seuchenjahr 2017/18, als die Mannschaft erst in der Relegation den Abstieg in die C-Liga vermieden hatte, steht Ihr Team nun auf Platz zwei. Was ist passiert?

BECKER Bei uns geht alles nur gemeinsam, so auch bei mir als Trainer. Ich bin keiner, der mit harter Hand das Zepter schwingt, sondern jemand, der die Spieler mit in die taktischen Vorgaben einbezieht. Wir haben einen viel breiteren Kader und mit Nils Hansjosten sowie Carsten Cordier Spieler, die bereits unter Frank Meeth in der Oberliga gespielt haben. Ich habe viele Gespräche geführt mit den Jungs, die den Zusammenhalt gefördert haben. Freitags bespreche ich mich mit meinen Führungsspielern Jürgen Spieles, Mario Kön, Nico Stadfeld und dem Torhüter Philipp Rommelfanger. Diese Achse ist unverzichtbar für unser Spiel. Wichtig ist auch, dass wir mit vielen Mehringer Jungs spielen. So ist eine hohe Identifikation mit dem Verein gewährleistet. Mit Nico Scholtes und Max von der Burg sind zwei Spieler aus Föhren nach Mehring zurückgekommen. Die Trainingsbeteiligung ist hoch, der Zuschauerzuspruch enorm. Es passt.

Welche Ziele geben Sie für die zwei Partien bis zur Winterpause gegen die SG Riol und in Thomm an?

BECKER Der Klassenerhalt war oberstes Ziel. Wir haben uns jetzt gut positioniert, doch wir werden nicht auf Platz zwei pochen. Riol und Thomm II sind starke Gegner, da sind immer Überraschungen möglich. Nur Christian Meisberger fällt wegen eines Leistenbruchs aus. Sebastian Lichtenberger wird nach der Winterpause und erfolgreichem Hausbau in den Kader zurückkehren.

Interview: Lutz Schinköth