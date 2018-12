später lesen Nürnberg Wolfsburg siegt in Nürnberg Teilen

(dpa) Der VfL Wolfsburg hat dank Dauer-Torschütze Daniel Ginczek seinen Aufschwung in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg beim Abstiegskandidaten 1. FC Nürnberg fortgesetzt. Der 27-jährige Ginczek sorgte am Freitagabend gegen seinen Ex-Club mit seinem fünften Saisontreffer in der 58. Minute für die Führung beim 2:0 (0:0)-Erfolg der Niedersachsen, die sich zum Auftakt des 15. Spieltags mit 22 Punkten auf Tabellenplatz acht verbesserten.