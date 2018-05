Zug rollt über betrunkenen Mann

dpa

Ein Zug ist in Ulm über einen betrunkenen Mann gefahren und hat ihn nicht verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der 36-Jährige mit 2,4 Promille am Samstag in ein Gleisbett einer Bahnüberführung gelegt. Der Lokführer erkannte den Mann und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Zug konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und kam erst etwa 100 Meter hinter ihm zum Stehen. Der Mann kletterte unverletzt unter der Bahn hervor und wurde festgenommen. Ein Rettungswagen brachte ihn wegen seines Alkoholpegels in ein Krankenhaus.