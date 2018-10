Zwei Optionen in der Trainerfrage

Und was macht Ex-Trainer Daniel Paulus?

Der 38-Jährige nutzt die neugewonnene Freizeit, um zuletzt liegengebliebene Dinge zu erledigen – seien es Behördengänge oder der Besuch beim Zahnarzt. An den Wochenenden lässt er sich aber weiterhin auf Fußballplätzen blicken, um im Geschäft zu bleiben. Verdaut hat er den Rauswurf bei der Eintracht noch nicht: „Ich kann mir nicht viel vorwerfen“, sagt Paulus, der in der Frage des unter ihm unbesetzt gebliebenen Co-Trainer-Posten eine andere Ansicht hat als die Eintracht-Spitze: „Ich hatte im Sommer vorgeschlagen, Josef Cinar als spielenden Co-Trainer zu installieren. Eine Entscheidung darüber wurde nicht getroffen. Dass Josef und ich fußballerisch nicht auf einer Wellenlänge liegen würden, ist Quatsch. Ich habe mit Jupp immer alles abgesprochen. Wir waren in Spielvorbereitungen auf einer Linie.“ Auch eine mehrmonatige Übergangslösung bis Weihnachten mit Torge Hollmann als Assistent hätte Paulus nach eigener Aussage befürwortet: „Doch für Torge kam das mit Verweis auf fehlende Zeit nicht infrage.“ (bl)