Zwei späte Treffer im Prestigeduell

Fußball-Rheinlandliga: Morbach und Mehring trennen sich 1:1. Salmrohr verspielt in Ahrweiler zweimaligen Vorsprung.

SV Morbach - SV Mehring 1:1 (0:0)

Remis im Spitzenspiel: Zwei späte Tore haben im Prestigeduell zwischen Morbach und Mehring für eine Punkteteilung gesorgt. Trotz des Unentschiedens bleibt der SV Morbach über Weihnachten Spitzenreiter, denn auch die Sportfreunde Eisbachtal kamen gegen Windhagen nicht über ein 1:1 hinaus.

„Es war allgemein kein gutes Spiel. Trotz der Roten Karte war Mehring gleichwertig. Dennoch muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment für diese bisher fast perfekte Runde machen“, resümierte Morbachs Trainer Thorsten Haubst.

Nach 37 Minuten sah Mehrings Fabio Fuhs nach einer Notbremse gegen Sebastian Schell die Rote Karte. „Für das Foulspiel kann man die Rote Karte geben. Allerdings war es aus meiner Sicht zuvor Abseits, so dass es den Platzverweis nie hätte geben dürfen. Das war eine Schlüsselszene im Spiel“, sagte Frank Meeth, Coach der Mehringer. Erst in der Schlussphase nahm die Partie nochmal Fahrt auf. Zunächst brachte Heiko Weber (84.) die Hausherren in Führung, ehe Sebastian Dietz (89.) nach einer Standardsituation zum späten Ausgleich traf.

SV Morbach: Görgen-Kaut, Schultheis, Hoffmann, Ruster-J. Weber, H. Weber, Ercan, Steinbach, Botiseriu-Schell

SV Mehring: Strauch-Eiden, Fuhs, S. Dietz, Selmane-Meyer, Schmitt, A. Dietz, Meeth, Littau-Neumann

Tore: 1:0 (84.) Heiko Weber, 1:1 (89.) Sebastian Dietz

Zuschauer: 250

Schiedsrichter: Richard Kochanetzki (Neuwied)

Ahrweiler BC - FSV Salmrohr 3:3 (0:2)

Der FSV Salmrohr muss sich trotz einer zweimaligen Führung mit einem Punkt begnügen. Nach neun Minuten gelang Giancarlo Pinna die Gästeführung. Nedim Cirikovic erzielte das 2:0 (40.). Die Vorentscheidung? Mitnichten! FSV-Torwart Andrei Popescu parierte zwar einen Strafstoß von Paul Gemein (50.), kurze Zeit später kam der Aufsteiger aber durch einen Treffer von Almir Porca zurück in die Partie (56.). Sebastian Sonntag gelang der Ausgleich (63.). Salmrohr schüttelte sich kurz und ging durch Shaban Almeida erneut in Führung (76.). Mit der letzten Aktion des Spiels gelang dem Ahrweiler BC dann der erneute Ausgleich. Diesmal war Marco Liersch der Torschütze (90.). Nach dem Abpfiff. sah Salmrohrs Niklas Lames nach einer hitzigen Diskussion mit Schiedsrichter Christian Fritzen die Rote Karte. „Über die Schlussszene bin ich absolut schockiert, denn nach einer Verletzung von Lucas Abend schießt Toppmöller den Ball ins Aus. Als wir den Ball zurückbekommen, greift Ahrweiler sofort an und schießt den Ausgleich. Danach sind alle Dämme gebrochen, denn das war ein Armutszeugnis vom Gegner“, haderte FSV-Trainer Lars Schäfer.

FSV Salmrohr: Popescu-Abend, Dingels, Bernard, Bohr-Toppmöller, Lames, Almeida, Schädler (46. Mennicke), Pinna (74. Gilz)-Cirikovic (59. Giwer)

Tore: 0:1 (9.) Giancarlo Pinna, 0:2 (40.) Nedim Cirikovic, 1:2 (56.) Almir Porca, 2:2 (63.) Sebastian Sonntag, 2:3 (76.) Shaban Almeida, 3:3 (90.) Marco Liersch

Zuschauer: 200

Schiedsrichter: Christian Fritzen (SV Windhagen)

SG Neitersen - SG Ellscheid 4:2 (0:1)

Nach einer Serie von sechs Spielen ohne Niederlage muss sich die SG Ellscheid erstmals wieder geschlagen geben. Dabei sah es lange danach aus, als würde die SGE auch bei der SG Neitersen etwas Zählbares mit auf den Heimweg nehmen. Kurz vor der Pause gelang Marco Scholz per Strafstoß die Führung für die SGN. Für das vorangegangene Handspiel sah Jan Fritz die Rote Karte. Ellscheid ließ sich zunächst von der Unterzahl nicht aus dem Tritt bringen und kam durch Elias Otto zurück in die Partie (49.). Er war es auch, der die Gäste in Führung brachte (71.). In einer turbulenten Schlussphase brachen dann aber alle Dämme in der Defensive der Ellscheider. Erst erzielte Johannes Kühne den Ausgleich (86.), ehe derselbe Spieler in der Nachspielzeit mit dem zweiten Elfmeter für die Führung der Gastgeber sorgte. Kurz darauf sah Matthias Alt wegen einer angeblichen Beleidigung ebenfalls die Rote Karte. Auch Ellscheids Trainer Niklas Wagner wurde auf Nachfrage des „Feldes“ verwiesen. Gegen die nun hochstehenden Gäste gelang Andre Fischer die Entscheidung zum 4:2 (90.). „Das ist heute nochmal sehr bitter gelaufen, gehört aber auch dazu im Fußball“, sagte Wagner.

SG Ellscheid: Diedrich-Augarde, Gräfen, Schmitz, Alt-Fritz, Grommes, Back, Ring, Otto-Boos

Tore: 1:0 (45., FE.) Marco Scholz, 1:1 (49.) Elias Otto, 1:2 (71.) Elias Otto, 2:2 (86.) Johannes Kühne, 3:2 (90., FE.) Johannes Kühne, 4:2 (90.) Andre Fischer)

Zuschauer: 150

Schiedsrichter: Lukas Heep (Neuwied)