Zwei textlastige und sonnige Tage

Journalistische Einblicke für den Exzellenzkurs: Teilnehmer absolvieren professionelle Schreibwerkstatt als zweiten Abschnitt der traditionellen Veranstaltungsreihe in der Eifel. red

An einem sonnigen Herbst-Freitag versammelten sich um 13.30 Uhr 28 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrerinnen des Bitburger St.-Willibrord-Gymnasiums, drei Auszubildende und eine Mitarbeiterin der Volksbank, und ein Journalist des Trierischen Volksfreundes in der Volksbank in Bitburg.

Nach dem Eifel-Literatur-Festival im Haus Beda war die Schreibwerkstatt die zweite Veranstaltung des diesjährigen Exzellenzkurses, der gemeinsam von der Volksbank Eifel eG und dem St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg organisiert wird (siehe Extra). Die Teilnehmer hatten viel Freude am zweitägigen Workshop. Liana Rudi (16) sagt, warum sie an der Veranstaltungsreihe mitmacht: ,,Ich nehme am Exzellenzkurs teil, um meinen Horizont zu erweitern und um mich auch außerhalb der Schule auf meine berufliche Zukunft vorzubereiten.“

Die Leitung der Schreibwerkstatt hatte Björn Pazen, freier Journalist und Mitarbeiter des Trierischen Volksfreunds. Unterstützung bekam er von Carina Kesse, Margret Beyer-Bretz und Sarah Pauls-Schuh, Lehrerinnen des St.-Willibrord-Gymnasiums sowie Anne Peters, Mitarbeiterin der Volksbank Eifel und Projektleiterin des Exzellenzkurses. An zwei Tagen erhielten die Teilnehmer Einblicke ins journalistische Arbeiten. Im Fokus standen die Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region. Interviewpartner waren Teneka Beckers, Geschäftsführerin der Tuchfabrik Trier, Alexander Seitz, Juniorchef der Firma Seitz Industriebau, und Sigrid Mundt, Allgemeinmedizinerin aus Neuerburg.

Die Redaktionsarbeit begann mit der Einteilung in vier Gruppen, drei Interviewgruppen und einer Gruppe für die allgemeine Berichterstattung. Der erste Tag endete mit der Fertigstellung der Interviewfragen.

Der zunächst neblige Samstagmorgen mündete in einen sonnigen Tag und begann mit der Vorbereitungsphase und schließlich den Interviews. Beckers sprach über Kulturmanagement, Seitz über Familienunternehmen und Mundt über das Leben einer Landärztin in der Eifel.

Seitz, ein ehemaliger Exzellenzkurs-Teilnehmer, äußerte sich sehr positiv über die Reihe: „Ich sehe den Exzellenzkurs als sehr förderlich für die Zukunft. Die Themen, die man da durchläuft, sind nützlich fürs Leben, ich habe den Exzellenzkurs immer im Hinterkopf; und es ist auf jeden Fall eine sehr gute Veranstaltung.“ Teneka Beckers gab ebenfalls eine positive Rückmeldung: „Ich fand das echt sehr gut. Die Interviewer waren gut vorbereitet, und ich hatte auch den Eindruck, es ist wirklich Interesse da.“ Nach der Mittagspause bearbeiteten die Teilnehmer des Exzellenzkurses ihre Notizen und verarbeiteten diese zu Zeitungsartikeln. Die Ergebnisse, die auch auf dieser Seitre zu lesen sind, wurden im Anschluss den Eltern präsentiert.

Anna-Lena Wirz (Auszubildende der Volksbank Eifel eG) und Vanessa Hartmann (Schülerin des St.-Willibrord-Gymnasiums Bitburg)

FOTO: TV / Björn Pazen

FOTO: TV / Björn Pazen

FOTO: TV / Björn Pazen