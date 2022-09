Von links: der britische Prinz Andrew, Königin Elizabeth, Meghan Herzogin von Sussex, Prinz Charles, Prinz Harry, Kate Herzogin von Cambridge und Prinz William nehmen an der jährlichen Trooping the Colour Zeremonie in London teil, Samstag, 9. Juni 2018. Königin Elizabeth II. feiert ihren 96. Geburtstag am Donnerstag, den 21. April 2022, privat und zieht sich auf das Anwesen Sandringham in Ostengland zurück, das der Monarchin und ihrem verstorbenen Ehemann, Prinz Philip, eine Zuflucht vor den Staatsgeschäften geboten hat.