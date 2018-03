Radarkontrollen nur dort, wo es um Verkehrssicherheit geht

Blitzer

Zu Berichten über die Verkehrs­überwachung der Stadt Trier:

Neulich hatte ich einen Arzttermin in Trier. Schon am Ortseingang von Konz aus habe ich gesehen, dass auf der Gegenseite wieder mal geblitzt wird. Bei der Rückfahrt nach Konz ist mir dann aber nochmal deutlich geworden, wie unverschämt diese Geschwindigkeitskontrolle positioniert wurde. Kurz vor dem Ortsausgang, genau vor der Ampel – höchstwahrscheinlich, weil den Verantwortlichen genau bewusst ist, dass der brave Arbeiter, um pünktlich zur Arbeit zu kommen, bei Gelb nochmal aufs Gas geht.

An der Stelle zu blitzen, ist eine unverschämte Frechheit, die nur den Sinn haben kann, den Bürgern das Geld abzunehmen. Dann sollte doch lieber die KFZ-Steuer erhöht, aber nicht so ein Unfug angestellt werden.

Auf dem Weg zum Arzt kam ich in der Friedrich-Wilhelm-Straße am Schulgelände der Barbara-Grundschule vorbei. Dort wurden mehrmals Schüler nicht über den markierten Straßenübergang gelassen. Diese Autofahrer lässt man davonkommen. Die Verkehrsüberwachung sollte sich in Zukunft besser dort hinstellen, wo es um Sicherheit im Straßenverkehr geht, und nicht um maßlose Abzocke.