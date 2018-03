Radsport: Doppelsieg für Bahn-Sprinterin

(dpa) Knapp sechs Wochen vor der Bahnradsport-WM in Apeldoorn in den Niederlanden hat sich Pauline Grabosch beim Weltcup in Minsk schon fast in WM-Form präsentiert. Die 20-Jährige siegte im Sprint-Turnier und zusammen mit Emma Hinze aus Cottbus am Sonntag auch im Teamsprint. „Ich bin echt happy und mega stolz“, übermittelte die gebürtige Magdeburgerin nach ihren Weltcup-Siegen drei und vier via Facebook.

