Zwei Männer haben in der Trierer Innenstadt ein Juweliergeschäft überfallen. Dabei erbeuteten sie Schmuck in unbekannter Höhe. Bei dem Überfall am Montag versprühten sie Reizgas. Menschen wurden nicht verletzt. Ob die Räuber bewaffnet waren, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. Nach dem Überfall flüchteten sie unerkannt. dpa