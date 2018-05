App-Datenschutzhinweise

1. Wir sind verantwortlich für Ihre personenbezogenen Daten

Der Schutz und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten sind für uns von großer Bedeutung. Wir sind verantwortlich für den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten, die wir nach Ihren Wünschen und nach den Vorgaben der geltenden Datenschutzgesetze verarbeiten.

Wir, das sind die Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 8, 54294 Trier, und unsere Dienstleister beim Betrieb der App, Druckereien, Lettershops, Callcenter, Logistikunternehmen, Versender von Waren, Gewinnspieldienstleister, Rechenzentren, Zahlungsdienstleister sowie App- und Analysedienstleister, die Ihre Daten in unserem Auftrag für die unten angegebenen Zwecke verarbeiten (im Folgenden: Saarbrücker Zeitung, wir, uns). Unseren Dienstleistern ist es untersagt, Ihre Daten für andere Zwecke zu verarbeiten.

Es ist uns wichtig, dass Sie jederzeit wissen, welche personenbezogenen Daten bei Nutzung der volksfreund-App (App) erhoben werden und wie wir diese unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeiten.

Sie erreichen uns neben der oben genannten Postanschrift auch per E-Mail unter datenschutz@volksfreund.de.

2. Unser Datenschutzbeauftragter

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post datenschutz@volksfreund.de oder per Post

unter Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 8, 54294 Trier. 3. Personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten sind Daten, über die Sie identifiziert werden können oder identifizierbar sind (Art.4 Nr.1 DSGVO). Hierzu gehören Daten, die Sie uns mitteilen wie z.B. Ihre Adressdaten, Telekommunikationsdaten, Registrierungsdaten, Bestelldaten, Abonnementdaten, Finanzdaten oder Bewerbungsdaten, aber auch Daten, die automatisch bei Ihrem App-Besuch erfasst werden wie z.B. Ihre IP-Adresse oder Ihre Geräte-ID.

4. Herunterladen der App

Beim Herunterladen der App werden die erforderlichen Informationen an den jeweiligen App Store (Google Play / Apple App Store, USA) übertragen, also insbesondere Nutzername, E-Mail-Adresse und Kundennummer Ihres Accounts, Zeitpunkt des Downloads, Zahlungsinformationen und ein individuelles Gerätekennzeichen. Auf diese Datenerhebung und -verarbeitung haben wir keinen Einfluss und sind nicht dafür verantwortlich.

5. Datenverarbeitung zur Erbringung des Dienstes

Ihre IP-Adresse, das Gerätekennzeichen (z.B. UDID, DeviceID), die Gerätebezeichnung, die installierte App-Version und die Betriebssystemversion Ihres Endgeräts werden von uns zur Installation, Ermöglichung und Erbringung des Dienstes (z.B. für Fehlerbehebungen) verarbeitet und soweit hierzu erforderlich auch an unsere Cloud in die USA transferiert und dort verarbeitet (Art.6 Abs.1 b DSGVO). Betreiber dieser sog. Firebase Cloud ist unser Dienstleister Google Inc. („Google“). Google hat sich dem sog. EU-Privacy-Shield unterworfen (Zertifikat abrufbar unter: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI). Das EU-Privacy-Shield kann nach einer Entscheidung der EU-Kommission als Grundlage genutzt werden, um personenbezogene Daten aus Europa an solche U.S.-Unternehmen zu transferieren, die sich gemäß dem Privacy Shield zertifiziert haben. Zusätzlich sind Datenschutzvereinbarungen mit Google geschlossen. Die Daten werden von uns gelöscht, wenn Sie die App deinstallieren, es sei denn es bestehen gesetzliche

Speicherpflichten. Diese können sich z.B. aus Ihrer Bestellung oder der Dokumentation einer Einwilligung sein (siehe unten 6.d.).

6. Datenerhebungen und -verarbeitungen bei Angabe Ihrer Daten

Bei einigen Funktionen der App teilen Sie uns Daten mit. Wenn bei der Erhebung bestimmte Datenfelder als Pflichtfelder bezeichnet und/oder mit einem Sternchen ( * ) gekennzeichnet sind, ist die Bereitstellung dieser Daten entweder gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben, oder wir benötigen diese Daten für den Vertragsabschluss, die gewünschte Dienstleistung oder den angegebenen Zweck. Die Angabe der Daten liegt selbstverständlich auch bei den Pflichtfeldern in Ihrem Ermessen. Eine Nichtangabe kann zur Folge haben, dass der Vertrag von uns nicht erfüllt bzw. die gewünschte Dienstleistung nicht erbracht oder der angegebene Zweck nicht erreicht werden kann.

Im Einzelnen können wir zu den unterschiedlichen Funktionen wie folgt informieren: a. Ihre Anfragen / Feedback

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir verarbeiten Ihre Angaben zur Beantwortung Ihrer Anfragen bzw. Bearbeitung Ihres Feedbacks (Art.6 Abs.1 b, f DSGVO). Die Mitteilung von als Pflichtangaben gekennzeichneten Adress- und Telekommunikationsdaten ist dabei erforderlich, um Ihr Anliegen bearbeiten und beantworten zu können. Die freiwillige Angabe weiterer Daten erleichtert uns die Bearbeitung Ihrer Anfrage.

Die Angaben aus Ihrer Anfrage speichern wir nach Beantwortung der Anfrage im Regelfall für drei Monate für den Fall weiterer Nachfragen, falls es sich nicht um Handels- oder Geschäftsbriefe handelt, diese speichern wir für sechs Jahre (§ 257 Abs.4 HGB, § 147 Abs.3 AO, Art. 6 Abs.1 c DSGVO).

b. Ihr Persönliches Konto

Wir verarbeiten Ihre erforderlichen Registrierungsdaten (Pflichtangaben, z.B. E-Mail-Adresse, Benutzername und Passwort) sowie die im Rahmen Ihrer Nutzung freiwillig mitgeteilten weiteren Daten (z.B. Ihre Abonummer) für die Einrichtung und Nutzung Ihres Kontos und für Ihre Online-Bestellungen/Abonnements (Art.6 Abs.1 b DSGVO).

Die Registrierungsangaben für Ihr Konto speichern wir, bis Sie Ihr Online-Konto wieder aufheben, soweit keine gesetzlichen Speicherpflichten entgegenstehen, z.B. aufgrund Ihrer Bestellungen/Abonnements (s. c.).

c. Ihre Bestellungen und Abonnements

Bei einer Bestellung, einem Abonnement (z.B. Digitalabo/ePaper) oder sonstigen vertragsbezogenen Anfragen verarbeiten wir Ihre angegebenen Adress-, Registrierungs-, Kommunikations-, Bestell-, Abonnements- und Finanzdaten zur Abwicklung und Zurverfügungstellung der Bestellung, des Abonnements und zur Rechnungstellung. (Art.6 Abs.1 b DSGVO). Für unser Digitalabo/ePaper benötigen Sie ggfs. ein Konto (s. oben b.). Bei Bezahlungen für Zugänge (z.B. Tagespass, 30 Tages-Pass) an GooglePlay (Google Inc., USA) bzw. an den Apple App Store (Apple Inc.) erhalten wir vom jeweiligen App-Store-Betreiber die Information, dass für Ihr Endgerät entsprechende Abonnements bzw. ePaper freizuschalten sind.

Ihre für die Bestellung und den Kauf/das Abonnement relevanten Daten und die dazu gehörigen Dokumente (z.B. Handelsbriefe, Rechnungen) speichern wir gemäß der gesetzlichen Anforderungen nach Abschluss der Bestellung bzw. des Kaufs/Abonnements nach den gesetzlichen Vorschriften für sechs Jahre bzw. zehn Jahre (§ 257 Abs.4 HGB, § 147 Abs.3 AO, Art.6 Abs.1 c DSGVO).

Die Angaben aus Ihrer Bestellung bzw. Ihrem Kauf/Abonnement verarbeiten wir auch für Postwerbung und Kundenanalysen (siehe d.).

d. Werbung

Postwerbung und Kundenanalysen

Die Daten aus Bestellungen, Abonnements und sonstige außerhalb des Internets erhobene Daten, verarbeiten wir für eigene Werbung per Post und Kundenanalysen, um Ihnen unsere passenden Informationen präsentieren zu können (Art.6 Abs.1 f DSGVO). Unsere Analysen erfolgen regelmäßig pseudonymisiert auf der Basis einer Abonnement- oder Kundennummer.

Telefonwerbung

Mit Ihrer jederzeitig widerruflichen, ausdrücklichen Einwilligung informieren wir Sie als Verbraucher per Telefon über unsere Print- und Online-Verlagsprodukte (Zeitungen, Zeitschriften, Magazine), Vorteile entsprechender Abonnements sowie weitere durch uns angebotene bzw. vermittelte Produkte und Dienstleistungen (Tickets, Veranstaltungen, Reisen, Handelswaren). (§ 7 Abs.2 Nr.2 UWG, Art.6 Abs.1 a DSGVO). Zum Widerruf von Einwilligungen und dessen Folgen siehe unten Ziffer 7.

Ihre verpflichtenden Angaben bei Erteilung Ihrer Einwilligung verarbeiten wir, um Sie persönlich ansprechen zu können.

Wenn Sie uns Ihre Einwilligung online erteilen, wird auch Ihre IP-Adresse erfasst und zu Dokumentationszwecken gespeichert (Art.7 Abs.1, Art.6 Abs.1 c DSGVO).

Unsere Geschäftskunden informieren wir telefonisch über unsere aktuellen Angebote (§ 7 Abs.2 Nr.2 UWG, Art.6 Abs.1 a, f DSGVO). Wenn Sie das nicht wünschen, können Sie jederzeit widersprechen (s. unten 7.).

E-Mail-Werbung

Mit Ihrer jederzeitig widerruflichen, ausdrücklichen Einwilligung informieren wir Sie per E-Mail über unsere Print- und Online-Verlagsprodukte (Zeitungen, Zeitschriften, Magazine), Vorteile entsprechender Abonnements sowie weitere durch uns angebotene bzw. vermittelte Produkte und Dienstleistungen (Tickets, Veranstaltungen, Reisen, Handelswaren) bzw. mit unseren entsprechenden Newslettern . (§ 7 Abs.2 Nr.3 UWG, Art.6 Abs.1 a DSGVO). Zum Widerruf von Einwilligungen und dessen Folgen siehe unten Ziffer 7.

Ihre verpflichtenden Angaben bei Erteilung Ihrer Einwilligung verarbeiten wir, um Sie persönlich ansprechen zu können.

Zur Einholung Ihrer Einwilligungen in E-Mail-Werbung verwenden wir online das sog. Double-Opt-in-Verfahren, um zu vermeiden, dass unsere E-Mail-Werbung an E-Mail- Adressen von Personen versandt wird, die diese nicht angefordert haben. Hierbei wird nach den Vorgaben der Datenschutzaufsichtsbehörden auch Ihre IP-Adresse erfasst und zu Dokumentationszwecken gespeichert. (Art.7 Abs.1, Art.6 Abs.1 c DSGVO).

Wenn Sie uns bei Ihrer Bestellung oder Ihrem Abonnement Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie ebenfalls per E-Mail über unsere Produkte bzw. Dienstleistungen, die den von Ihnen gekauften ähnlich sind, um Ihnen passende Produkte bzw. Dienstleistungen anzubieten. Dem können Sie selbstverständlich jederzeit zu Basistarifen widersprechen. (§ 7 Abs.3 UWG, Art.6 Abs.1 f DSGVO).

Gewinnspiele und Verkaufsförderungsmaßnahmen

Wenn Sie online an unseren Gewinnspielen oder Verkaufsförderungsmaßnahmen teilnehmen, verarbeiten wir und ggfs. unsere Gewinnspielpartner (Preissponsoren) Ihre Daten zur Durchführung des Gewinnspiels oder der Verkaufsförderungsmaßnahme (Art.6

Abs.1 b DSGVO). Wir verarbeiten Ihre Daten auch für eigene Werbung per Post und Kundenanalysen (s. oben). Gewinner können in unseren Print- und Online- Verlagsprodukten veröffentlicht werden (Anfangsbuchstabe des Vornamens, Name, Wohnort).

Speicherdauer bei Werbung

Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten speichern wir solange der Werbezweck besteht bzw. bis uns ein Widerruf Ihrer Einwilligung oder Ihr Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke erreicht (s. Ziffer 7.).

Zweckänderung

Sollten wir die Zwecke der Verarbeitung im Laufe der Zeit ändern, werden wir Sie durch eine Aktualisierung dieser Hinweise zum Datenschutz vorab informieren.

e. Verlängerte Speicherfristen

Die angegebenen Speicherfristen können sich entsprechend verlängern, wenn im Einzelfall, insbesondere wenn die Daten für verschiedene Zwecke verarbeitet werden, eine längere gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungsfrist besteht.

7. Jederzeitiges Widerspruchs- und Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen gegen die Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch einzulegen.

Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragen per E- Mail an datenschutz@volksfreund.de oder per Post an Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 8, 54294 Trier. Ihre Daten werden dann nicht mehr für die vom Werbewiderspruch oder dem Widerruf der Einwilligung erfassten Zwecke der Werbung verarbeitet.

Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerspruch bzw. Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt dadurch unberührt.

Nach Ihrem Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke bzw. dem Widerruf Ihrer Einwilligung, sind wir datenschutzrechtlich nach den Vorgaben der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden verpflichtet, die hierfür erforderlichen Daten (Name, Anschrift, E-Mail- Adresse) in unsere interne Werbesperrliste aufzunehmen und dauerhaft – nur für diesen Zweck – zu speichern (zu sperren) und zum Abgleich mit unseren künftigen Werbedateien zu verwenden. (Art.21 Abs.3, Art.17 Abs.3 b, Art.6 Abs. 1 c DSGVO). So lässt sich die Beachtung Ihres Werbewiderspruch bzw. des Widerrufs Ihrer Einwilligung dauerhaft sicherstellen.

8. Push-Nachrichten

Push-Nachrichten sind Informationen, die auf Ihr Endgerät gesendet und dort priorisiert dargestellt werden. Ohne Ihre jederzeit widerrufliche Einwilligung sendet die App Push-Nachrichten nur zur Benachrichtigung über eine Änderung dieser Datenschutzbestimmungen oder vertragliche Informationen zur App (Art.6 Abs.1 a DSGVO). Um Ihnen Push-Nachrichten senden zu können, verarbeiten wir Ihr Gerätekennzeichen (Geräte ID). Unsere Push-Nachrichten haben nur redaktionelle Inhalte, eine werbliche Verarbeitung Ihrer Daten findet hierbei nicht statt. Ihre Einwilligung können Sie im App-Menü unter „Einstellungen“ widerrufen.

9. Was sind Cookies und wofür werden sie verwendet? a. Cookies

Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die mittels Ihres Webbrowsers oder anderen Programmen auf Ihr Endgerät (z.B. Tablet, Smartphone) übermittelt werden. Diese werden lokal auf Ihrem Endgerät abgelegt und für einen späteren Abruf bereitgehalten.

Wenn Sie die Einwilligung beim Start unserer App akzeptieren, erklären Sie sich damit jederzeit widerruflich mit dem dort geschilderten Einsatz von Cookies und Analysetechniken einverstanden (Art.6 Abs.1 a DSGVO). Ihre Einwilligung können Sie wie unter Ziffer c. beschrieben jederzeit für die Zukunft widerrufen. Für die Nutzung unserer App ist die Erteilung der Einwilligung verpflichtend. Wenn Sie sie nicht erteilen möchten, steht Ihnen unser gleichwertiges Angebot unter www.saarbruecker-zeitung .de zur Verfügung.

b. Einsatz von Cookies

Es werden Cookies eingesetzt,

um unsere App bedarfsgerecht zu gestalten (Art.6 Abs.1 a DSGVO),

um die erforderlichen technischen Funktionen zu ermöglichen und sicherzustellen (z.B. Login-Wiedererkennung, Warenkorb) (Art.6 Abs.1 b, f DSGVO),

um Reichweitenmessungen durchzuführen (Art.6 Abs.1 f DSGVO),

um die Besuche auf unserer App zu Marketing- und Optimierungszwecken auszuwerten (Webtracking) (Art.6 Abs.1 a DSGVO),

um Besuchern unserer App und unserer Website auf unserer und auf anderen Websites in verbundenen Werbenetzwerken möglichst interessante Angebote anzeigen zu können (Retargeting) (Art.6 Abs.1 a DSGVO) und

um die Erteilung bzw. den Widerruf Ihrer Einwilligung (s. oben a. und unten c.) oder die Ablehnung einzelner Webtracker/Retargeting-Tools (s. unten 10.,) beachten zu können (Art.6 Abs.1 f DSGVO).

Unter bestimmten Voraussetzungen werden dabei auch Cookies von Drittanbietern gesetzt (z.B. Retargeting, Einbindung von Inhalten sozialer Netzwerke), um Funktionen und Techniken von Drittanbietern bzw. eine Berichterstattung zu ermöglichen (Art.6 Abs.1 a, f DSGVO).

c. Widerruf Ihrer Einwilligung / Ablehnung Cookies

Wenn Sie Ihre erteilte Einwilligung für die Zukunft widerrufen und das pseudonymisierte Webtracking und Retargeting ausschalten wollen, müssen Sie die App deinstallieren. Dies können Sie durch längeres Antippen der App und deren anschließendes Löschen bzw. Deaktivieren.

10. Webtracking und Retargeting a. Google Analytics

Diese App benutzt nach Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung Google Analytics, einen Webanalysedienst unseres Dienstleisters Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics verwendet Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der App durch Sie ermöglichen. (Art.6 Abs.1 a DSGVO).

Die damit erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser App werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf unserer App, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt und damit anonymisiert. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google hat sich dem EU-Privacy-Shield unterworfen (Zertifikat abrufbar unter: https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt000000001L5AAI). Das EU-Privacy-Shield kann nach einer Entscheidung der EU-

Kommission als Grundlage genutzt werden, um personenbezogene Daten aus Europa an solche U.S.-Unternehmen zu transferieren, die sich gemäß dem Privacy Shield zertifiziert haben.

In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der App auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen für uns zu erbringen.

Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der App bezogenen Daten (inkl. Ihrer gekürzten IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie im App-Menü unter Einstellungen / Datenschutzeinstellungen die Option „Google Analytics zu lassen“ deaktivieren.

b. Nutzungsbezogene Online-Werbung- Retargeting - Werbenetzwerke

Um Ihnen beim Besuch unserer App bzw. unserer Website und auf anderen Websites in verbundenen Werbenetzwerken möglichst interessante Angebote anzeigen zu können, arbeiten wir bzw. unser Dienstleister (Trierische Media Verkaufsgesellschaft, TMVG, Hanns-Martin- Schleyer-Str. 8, 54294 Trier) mit Werbenetzwerken zusammen. Diese sammeln nach Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung mit Hilfe von Cookies und anderen Techniken (z.B. Ihrer aktivierte Werbe-ID, siehe unten 11.) allenfalls pseudonymisiert Informationen über Ihr Nutzungsverhalten auf unserer und auf anderen Websites. Durch diese Daten kann die Werbeeinblendung für Sie zu optimiert und auf Ihre prognostizierten Interessen ausgerichtet werden. (Art.6 Abs.1 a DSGVO).

Wir arbeiten mit folgenden Unternehmen zusammen, die Informationen zur Auslieferung von nutzungsbasierter Online-Werbung - auch mit Hilfe von Cookies - verarbeiten:

Doubleclick, d.h. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Weitere Informationen über die Nutzung, Verwaltung und Anzeigeneinstellungen von Double-Click finden Sie unter: http://www.google.com/policies/technologies/ads/. Sie können den beschriebenen Einsatz der nutzungsbasierter Online-Werbung für DoubleClick unterbinden indem Sie unter dem folgenden Link das zur Deaktivierung passender Google-Werbung verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de. Google hat sich dem EU-Privacy- Shield unterworfen (Zertifikat abrufbar unter: https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt000000001L5AAI).

Ströer Digital Media GmbH, Zollhof 4, 40221 Düsseldorf. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.stroeer.de/digitale-wer-bung/werbemedien/targeting- data/datenschutz.html.

plista GmbH, Torstraße 33-35, 10119 Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.plista.com/de/about/opt-out/. Sie können den beschriebenen Einsatz der nutzungsbasierten Online-Werbung für plista unterbinden unter https://www.plista.com/de/about/opt-out/, Rubrik „Opt Out“).

Ligatus GmbH, Christophstraße 19, 50670 Köln. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ligatus.com/de/privacy-policy (Rubrik „Behavioral Targeting“). Sie können den beschriebenen Einsatz der nutzungsbasierten Online-Werbung für Ligatus unterbinden unter http://www.ligatus.com/de/privacy-policy#cookie_status.

Content Garden technologies GmbH, Gumpendorfer Straße 132/1/8, 1060 Wien, Österreich. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.content-garden.com/. ablida GmbH, Düsselstraße 30, 40219 Düsseldorf. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ablida.de/web-3-0-targeting.

Seeding Alliance GmbH, Wichernstr. 34b, 21335 Lüneburg. Weitere Informationen finden Sie unter https://seeding-alliance.de/datenschutz/. Sie können den beschriebenen Einsatz der nutzungsbasierten Online-Werbung für Seeding Alliance unterbinden unter https://seeding-alliance.de/opt-out/.

Active International, Burggrafenstraße 5, 40545 Düsseldorf. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.activeinternational.de/datenschutz.

Die individuelle Deaktivierung der einzelnen Tools wird über Cookies realisiert, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden (s. Ziffer 9.). Daher ist es wichtig, dass Sie diese/s Cookie/s nicht löschen.

Sie können den Einsatz der oben beschriebenen nutzungsbedingten Online-Werbung auch allgemein wieder unterbinden, indem Sie Ihre erteilte Einwilligung widerrufen (s. Ziffer 9.c.). Wenn Sie Ihre Einwilligung mit dem „Do not track or retarget“-Cookie“ widerrufen, können Sie unsere App aber nicht mehr nutzen. In diesem Fall steht Ihnen unser gleichwertige Angebot unter www.saarbruecker-zeitung.de zur Verfügung.

11. Werbe-ID

Die Systemanbieter Ihrer Gerätebetriebssysteme (z.B. Apple, Google) erzeugen standardmäßig eine sog. Werbe-ID für Ihr Endgerät. Hierauf haben wir als Anbieter der App keinen Einfluss. Über die Werbe-ID werden anonymisiert Informationen über das Nutzerverhalten gesammelt und Drittanbietern zur Verfügung gestellt, um Werbeeinblendungen für Sie zu optimieren und auf Ihre prognostizierten Interessen ausgerichtet zur Verfügung zu stellen (s. oben 10. b.). Ihre Werbe-ID können Sie zurücksetzen oder deren Einsatz unterbinden. Eine Anleitung finden Sie in unserem App-Menü unter Einstellungen / Deaktivierung Ihrer Werbe-ID.

12. Nutzung des Messverfahrens der INFOnline GmbH

Unsere App nutzt das Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die Nutzung unserer Angebote. Ziel der Nutzungsmessung ist es, die Nutzungsintensität, die Anzahl der Nutzungen und Nutzer unserer App und deren Surfverhalten statistisch– auf Basis eines einheitlichen Standardverfahrens - zu bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte zu erhalten. Für alle Digital-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – http://www.ivw.eu) sind oder an den Studien der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF - http://www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken regelmäßig von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma - http://www.agma-mmc.de) zu Reichweiten weiter verarbeitet und mit dem Leistungswert „Unique User“ veröffentlicht sowie von der IVW mit den Leistungswerten „Page Impression“ und „Visits“. Diese Reichweiten und Statistiken können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden.

a. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Die Messung mittels des Messverfahrens SZMnG durch die INFOnline GmbH erfolgt mit berechtigtem Interesse nach Art. 6 Abs. 1 f DSGVO. Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Erstellung von Statistiken zur Bildung von Nutzerkategorien. Die Statistiken dienen uns dazu, die Nutzung unseres Angebots nachvollziehen und belegen zu können. Die Nutzerkategorien bilden die Grundlage für eine interessengerechte Ausrichtung von Werbemitteln bzw. Werbemaßnahmen. Zur Vermarktung dieser App ist eine Nutzungsmessung, welche eine Vergleichbarkeit zu anderen Marktteilnehmern gewährleistet, unerlässlich. Unser berechtigtes Interesse ergibt sich aus der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der sich aus den Statistiken und Nutzerkategorien ergebenden Erkenntnisse und dem Marktwert unserer App - auch in direktem Vergleich mit Apps Dritter-, der sich anhand der Statistiken ermitteln lässt. Darüber hinaus haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die pseudonymisierten Daten der INFOnline, der AGOF und der IVW zum Zwecke der Marktforschung (AGOF, agma) und für statistische Zwecke (IVW, INFOnline) zur Verfügung zu stellen. Weiterhin haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die pseudonymisierten Daten der INFOnline zur Weiterentwicklung und Bereitstellung interessengerechter Werbemittel zur Verfügung zu stellen.

b. Art der Daten

Die INFOnline GmbH erhebt die folgenden Daten, welche nach DSGVO einen Personenbezug aufweisen:

IP-Adresse: Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige Speicherung der IP- Adresse ist aufgrund der Funktionsweise des Internets technisch erforderlich. Die IP- Adressen werden vor jeglicher Verarbeitung gekürzt und nur anonymisiert weiterverarbeitet. Es erfolgt keine Speicherung oder Verarbeitung der ungekürzten IP- Adressen.

Einen Geräte-Identifier: Die Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Geräten eindeutige Kennungen des Endgerätes oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Gerätes erstellt wird. Eine Messung der Daten und anschließende Zuordnung zu dem jeweiligen Identifier ist unter Umständen auch dann möglich, wenn Sie andere Applikationen aufrufen, die ebenfalls das Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline GmbH nutzen. Folgende eindeutige Geräte- Kennungen können als Hash an die INFOnline GmbH übermittelt werden:

Advertising-Identifier Installation-ID Android-ID Vendor-ID

c. Nutzung der Daten

Das Messverfahren der INFOnline GmbH, welches in dieser App eingesetzt wird, ermittelt Nutzungsdaten. Dies geschieht, um die Leistungswerte Page Impressions, Visits und Clients zu erheben und weitere Kennzahlen daraus zu bilden (z.B. qualifizierte Clients). Darüber hinaus werden die gemessenen Daten wie folgt genutzt:

Eine sogenannte Geolokalisierung, also die Zuordnung eines Webseitenaufrufs zum Ort des Aufrufs, erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der anonymisierten IP-Adresse und nur bis zur geographischen Ebene der Bundesländer / Regionen. Aus den so gewonnenen geographischen Informationen kann in keinem Fall ein Rückschluss auf den konkreten Wohnort eines Nutzers gezogen werden.

Die Nutzungsdaten eines technischen Clients (bspw. eines Browsers auf einem Gerät) werden applikationsübergreifend zusammengeführt und in einer Datenbank gespeichert. Diese Informationen werden zur technischen Abschätzung der Sozioinformation Alter und Geschlecht verwendet und an die Dienstleister der AGOF zur weiteren Reichweitenverarbeitung übergeben. Im Rahmen der AGOF-Studie werden auf Basis einer zufälligen Stichprobe Soziomerkmale technisch abgeschätzt, welche sich den folgenden Kategorien zuordnen lassen: Alter, Geschlecht, Nationalität, Berufliche Tätigkeit, Familienstand, Allgemeine Angaben zum Haushalt, Haushalts-Einkommen, Wohnort, Internetnutzung, Online-Interessen, Nutzungsort, Nutzertyp.

d. Speicherdauer der Daten

Die vollständige IP-Adresse wird von der INFOnline GmbH nicht gespeichert. Die gekürzte IP- Adresse wird maximal 60 Tage gespeichert. Die Nutzungsdaten in Verbindung mit dem eindeutigen Identifier werden maximal 6 Monate gespeichert.

e. Weitergabe der Daten

Die IP-Adresse wie auch die gekürzte IP-Adresse werden nicht weitergegeben. Für die Erstellung der AGOF-Studie werden Daten mit Client-Identifiern an die folgenden Dienstleister der AGOF weitergegeben:

Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/) Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/) Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/)

f. Widerspruchsrecht

Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie hier widersprechen:

https://optout.ioam.de

Weitere Informationen zum Datenschutz im Messverfahren finden Sie auf der Webseite der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das Messverfahren betreibt, der Datenschutzwebseite der AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebseite der IVW (http://www.ivw.eu).

13. Einbindung von Inhalten sozialer Netzwerke, Artikel-Includes

In unserer App werden Inhalte sozialer Netzwerke eingebunden, um diese in redaktionellem Kontext wiederzugeben, eine entsprechende Berichterstattung zu ermöglichen sowie Funktionen und Techniken der Netzwerke für Sie zu ermöglichen, (Art.6 Abs.1 f DSGVO). Durch die Einbindung der Inhalte können Cookies (s. zu diesen und Ihren Einstellungsmöglichkeiten oben 9.) der sozialen Netzwerke gesetzt werden und Daten an diese in die USA übermittelt werden, z.B. Ihre IP-Adresse und Cookie- ID, die spezifische Adresse der bei uns aufgerufenen App-Seite, das Systemdatum und die Zeit des Aufrufs, die Kennung Ihres Browsers. Einzelheiten zu den eingebundenen Inhalten der einzelnen Netzwerke und den bei diesen stattfindenden Datenverarbeitungen, die auch werbliche Zwecke umfassen können, finden Sie unten.

Wenn Sie nicht möchten, dass das jeweilige soziale Netzwerk durch Ihre Nutzung unserer App Daten über Sie erhält, können Sie dem widersprechen. Dann können aber auch die Inhalte nicht eingeblendet werden.

Folgende Inhalte nachfolgender sozialer Netzwerke können wir in unserer App einbinden:

„YouTube-Videos“ aus dem sozialen Netzwerk von YouTube (Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Nähere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenverarbeitung durch Google und Ihre diesbezüglichen Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie unter http://www.google.com/intl/de/policies/privacy. Google hat sich dem EU-Privacy-Shield unterworfen (Zertifikat abrufbar unter: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

„Tweets“ aus dem sozialen Netzwerk der Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Nähere Informationen zur Datenverarbeitung von Twitter und zu Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie unter https://twitter.com/privacy?lang=de. Twitter hat sich dem EU-Privacy-Shield unterworfen (Zertifikat abrufbar unter https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).

„Instagram-Posts“ aus dem sozialen Netzwerk der Instagram LLC ,1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA). Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenverarbeitung und Ihre diesbezüglichen Einstellungsmöglichkeiten finden Sie unter https://help.instagram.com/155833707900388.

• „Facebook-Posts“ aus dem sozialen Netzwerk der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Nähere Informationen zur Datenverarbeitung von Facebook und zu Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie unter http://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook hat sich dem EU-Privacy-Shield unterworfen (Zertifikat abrufbar unter https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

14. Wie können Sie Ihre Datenschutzrechte wahrnehmen?

Wenn Sie Fragen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben, erteilen wir

Ihnen selbstverständlich gerne Auskunft über die Sie betreffenden Daten (Art.15 DSGVO).

Außerdem haben Sie bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung (Art.16 DSGVO), Löschung (Art.17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art.18 DSGVO), Widerspruch (Art.21 DSGVO) und ab dem 25.05.2018 das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art.20 DSGVO).

Bitte wenden Sie sich in all diesen Fällen an unseren Datenschutzbeauftragten (s. oben 3.) unter den dort genannten Kommunikationsadressen.

Schließlich haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz- Aufsichtsbehörde (Art.77 DSGVO, § 19 BDSG).

15. Änderungen

Von Zeit zu Zeit ist es erforderlich, den Inhalt der vorliegenden Hinweise zum Datenschutz anzupassen. Wir behalten uns daher vor, diese jederzeit zu ändern. Wir werden die geänderte Version der Datenschutzhinweise ebenfalls an dieser Stelle veröffentlichen. Wenn Sie uns wieder besuchen, sollten Sie sich daher die Datenschutzhinweise erneut durchlesen.

Stand: Mai 2018