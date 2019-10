Gewerkschaft : 1200 Gewalttaten gegen Polizisten - „Kein Respekt mehr vor Menschen in Uniform“

Trier Polizeigewerkschaft diskutiert in Trier über zunehmende Gewalt gegen Beamte. Innenminister warnt vor Verrohung.

Es seien nur einige wenige „Verwirrte, Verrückte“, die Polizisten anpöbelten, bespuckten oder attackierten. Doch dies zeige, wie verroht die Gesellschaft sei, sagt der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) beim Delegiertentag der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Rheinland-Pfalz in der Richterakademie in Trier.

Rund 1200 Gewalttaten gegen Polizisten im Land habe es im vergangenen Jahr gegeben. Nicht mitgerechnet seien dabei Beleidigungen gegen die Beamten. Die Zahl, so Lewentz, sei fast genauso hoch wie die der Angriffe. Hinzu kämen Taten, die gar nicht erst angezeigt werden. Es könne nicht sein, sagt der Innenminister, dass jeder dritte Polizist in Rheinland-Pfalz Opfer von körperlicher oder verbaler Gewalt werde. „Es verrückt sich gerade etwas in der Republik“, sagte der SPD-Politiker vor den Delegierten.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz lehnt es ab, dass Mitarbeiter des kommunalen Vollzugsdienstes Elektroschockpistolen, sogenannte Taser, einsetzen dürfen. Die uniformierten Mitarbeiter des Ordnungsamtes verfügten nicht über die Ausbildung von Polizisten, sagte Lewentz beim Landesdeligiertentag der Deutschen Polizeigewerkschaft in Trier. „Die Polizei ist Polizei“, so der Innenminister.

Diesen Eindruck bestätigt auch Thomas Meyer. Er wurde am Morgen zum neuen DPolG-Landeschef gewählt. „Der Respekt vor Menschen in Uniform scheint abhanden gekommen zu sein“, sagte der 49-Jährige, der genau wie Lewentz eine Verrohung der Gesellschaft beklagte. Als Beispiel nannte er den Anschlag auf eine Synagoge in Halle. „Wir müssen deutlich Haltung zeigen und Kontra geben gegen antisemitische Äußerungen“, forderte Meyer, der dabei vor allem die sozialen Medien im Blick hat. „Der Stammtisch von heute befindet sich im Internet.“ Dort würden häufig Hass und Hetze formuliert, die dann auch in Gewalt umschlagen könnte.