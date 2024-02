Rekord-Zahlungen Grenzgänger erhalten über 125 Millionen Euro an Familienzulagen

Mit insgesamt 1,469 Milliarden Euro ist im vergangenen Jahr so viel Geld vom Luxemburger Staat an Familienzulagen an Einheimische und Grenzgängerinnen und Grenzgänger geflossen wie noch nie. Das teilt die Luxemburger Zukunftskasse CAE in ihrem jüngsten Jahresbericht für 2023 mit. Den Löwenanteil macht mit 1,049 Milliarden Euro das Kindergeld aus. Den Anstieg um etwa 48 Millionen Euro erklärt die CAE mit einem Anstieg der Anzahl der Begünstigten um plus 0,81 Prozent und die beiden an die Beschäftigten ausgezahlten Indextranchen im Februar 2023 und September 2023.