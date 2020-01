Glückspilz : 14,50 Einsatz, 618 000 Euro Gewinn: Lotto-Spieler aus der Region hat fünf Richtige

Eifel Es gibt schlechtere Möglichkeiten, ins neue Jahr zu starten: Mit nur 14,50 Euro Einsatz hat ein Lottospieler aus der Eifel in der Lotterie Eurojackpot mehr als 618 000 Euro gewonnen.

„Das ist der erste Großgewinn, der im noch jungen Jahr in dieser Lotterie in Deutschland gewonnen wurde“, teilt Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mit.