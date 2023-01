Kosten so hoch wie lange nicht : 2022 war das teuerste Jahr seit fast 30 Jahren

Kosten so hoch wie lange nicht

Trier Die Preise in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr kräftig gestiegen. Vor allem die Kosten für Öl, Gas und Sprit belasteten die Verbraucher. Aber auch Lebensmittel wurden deutlich teurer. Die gute Nachricht: Ende des Jahres sanken die Preise wieder etwas.

Das abgelaufene Jahr war eines der teuersten in der Geschichte von Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes sind die Preise im Jahr 2022 um 7,6 Prozent gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Dies sei der höchste Anstieg seit 1995. Energie sei im vergangenen Jahr ein Haupt-Preistreiber gewesen. Die Preise für Energieerzeugnisse lagen laut den Statistikern im Jahresdurchschnitt um 30,6 Prozent über dem Vorjahresniveau. Allein Heizöl verteuerte sich im Vergleich zu 2021 um rund 74 Prozent und Kraftstoffe um mehr als 26 Prozent. Für Gas mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher demnach 36,2 Prozent mehr bezahlen als im Jahr 2021.

Auch die Lebensmittelpreise stiegen zum Teil deutlich, nämlich um 13,2 Prozent. Preistreiber waren Speisefette und Speiseöle, mit einem Preisanstieg von rund 37 Prozent sowie Molkereiprodukte und Eier (plus 19,4 Prozent).

Der Preisanstieg wurde allerdings im Laufe des Jahres etwas gedämpft. Im Dezember lag die Teuerungsrate in Rheinland-Pfalz bei plus 8,4 Prozent. Im November betrug sie plus 9,8 Prozent, nach 9,7 Prozent im Oktober und 9,8 Prozent im September.