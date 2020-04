Aktuelle Fallzahlen : 89 Corona-Erkrankungen in Kreis Trier-Saarburg - Eine Neuinfektion am Wochenende

89 Corona-Erkrankungen in Kreis Trier-Saarburg - Eine Neuinfektion am Wochenende

Trier Eine Mensch hat sich in Trier am Wochenende neu mit dem Coronavirus infiziert. Hier sind weitere Fallzaheln aus dem Kreis Trier-Saarburg und dem Vulkaneifelkreis.

Im Landkreis Trier-Saarburg stagniert die Zahl der bestätigten Infektionen bei 163. In der Stadt Trier steigt die Zahl auf 93. Damit wurde dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg über das Wochenende nur ein weiterer Fall einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Erreger gemeldet.

Insgesamt 16 Patienten befinden sich in stationärer Behandlung, davon sechs im Kreiskrankenhaus Saarburg und zehn im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Trier.

Bisher sind fünf Menschen gestorben: zuletzt am 16.04. ein Patient aus dem Landkreis und am 15.04. ein Patient aus der Stadt Trier. Zuvor starben am 28.03., 04.04. und 05.04. drei mit dem Corona-Virus infizierte Menschen aus dem Landkreis.