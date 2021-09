Jubiläumskonzert : Tanzbares, Balladen und selbst komponierte Songs

Schweich Seit gut drei Jahrzehnten erfreuen die Rambling Rovers die Region mit irischer Folklore sowie verwandten Musikrichtungen. Nun spielten sie in Schweich.

A capella begannen die Rambling Rovers ihr Konzert im Schulzentrum Schweich, das fast drei Stunden dauern sollte – so groß war die Spielfreude der fünf Musiker. Gitarre und Geige setzen ein, der Bass schlägt den Rhythmus dazu. Die rund 100 Besucher erleben musikalisches Vagabundieren durch 30 Jahre Rovers – mindestens 30. Denn bereits gegen Ende der 1980er Jahre formierten sich die jetzigen Rovers aus diversen Schülerbands, darunter auch Goldrush, die amerikanischen Folk-Rock spielte, bis sie Instrumente wie Banjo und Fiedel für sich entdeckte. „So spielten wir plötzlich Blue­grass“, er­innert sich Andreas Sittmann, den sein ebenfalls von Anfang an mitspielender Kollege Thomas Kramer lobt, er halte die Band zusammen.

Mit der irischen Ballade „Star of the County Down“ präsentieren die Rambling Rovers eines ihrer ersten gespielten Lieder. Bei „Johnny is a Rovin’ Blade“ wird beherzt mitgeklatscht. Eine Dame mittleren Alters ist die Einzige, die sich den Abend über traut zu tanzen. Und das, obwohl einen diese von der Fiedel dominierte Tanzmusik von den Stühlen reißt – so auch der Song von „Three drunken Maidens“.