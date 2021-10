3G-Regel gilt : Uni und Hochschule: Nur geimpft, genesen oder getestet in den Hörsaal - ein Student klagt dagegen

Die Uni und die Hochschule Trier wollen wieder möglichst viele Präsenzveranstaltungen anbieten. Allerdings nur für diejenigen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Foto: dpa Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Trier Studierende oder Lehrende an der Uni oder der Hochschule Trier müssen sich an die 3G-Regel halten: Wer nicht geimpft oder genesen ist, der muss einen negativen Schnelltest vorweisen. Und das kann teuer werden: Ein Student in Bingen hat nun dagegen geklagt.