Mülhausen gilt weiterhin als „Corona-Cluster“. Lothringische Firmen melden einzelne Fälle, unter anderem das AKW Cattenom.

Während das Robert Koch Institut die gesamte Region Grand Est zum Risikogebiet erklärt hat, gilt in Frankreich selbst nach wie vor in diese Region lediglich das Département Haut-Rhin (Colmar) als „Corona-Cluster“. Dort sind die Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden wieder angestiegen.

Die meisten Fälle stammen nach wie vor aus dem Gebiet um Mülhausen, wo Dutzende von Menschen sich bei einer religiösen Großveranstaltung angesteckt hatten. Im Mülhausener Krankenhaus werden zurzeit 84 Corona-Patienten behandelt, zehn von ihnen auf der Intensivstation. Dort wurden auch die Schulen geschlossen, was in den anderen Départements der Region noch nicht stattgefunden hat. Lediglich eine Grundschulklasse war in Woippy im Grenzdépartement Moselle vorsorglich in Quarantäne geschickt worden, nachdem die Lehrerin positiv getestet worden war.