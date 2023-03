Nahverkehr 49-Euro-Ticket: Darum erhalten es die meisten Schüler in der Region erst im September

Wenn am 1. Mai das sogenannte Deutschland-Ticket kommt, dann gilt es in der Region von da an automatisch für alle, die eine Zeitkarte haben. Nach Auskunft des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) müssen die Inhaber sogenannter Mobiltickets nichts tun. Ihre Fahrkarten werden automatisch umgestellt auf das billigere 49-Euro-Ticket. Der (höhere) Preis für das jeweilige Mobilticket werde automatisch erstattet.