Geschichte Als der spätere Bundespräsident noch Journalist war: 50 Mark für einen Beitrag von Theodor Heuss

Wer sich für Geschichte interessiert, der kann bei den Mitgliedern des Briefmarken- und Münzsammlervereins Eifelland (Gerolstein) fündig werden. Dort befindet sich sogar ein Dokument, das Theodor Heuss, späterer Bundespräsident, unterzeichnet hat. Der Beleg vom 7. März 1949 hat indirekt mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu tun, das am 23. Mai 1949 in Kraft trat. Also vor 75 Jahren. Was hat es nun mit dem Dokument auf sich? Es ist gerichtet an „Prof. Heuss, Parlamentarischer Rat, Bonn“. Der Parlamentarische Rat war im September 1948 geschaffen worden, um ein Grundgesetz für einen neu zu errichtenden deutschen Staat auf dem Gebiet der drei westlichen Besatzungszonen zu formulieren. Die drei Militärgouverneure der USA, Großbritanniens und Frankreichs hatten in den Frankfurter Dokumenten am 1. Juli 1948 die Ministerpräsidenten der elf westlichen Länder aufgefordert, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen. Im Herbst 1948 versuchten die Militärgouverneure mit einem Memorandum Einfluss auf den Verlauf der Beratungen des Parlamentarischen Rates zu nehmen. Wie der Beleg zeigt, lieferte Prof. Heuss, politischer Journalist, dem Nordwestdeutschen Rundfunk dazu einen Beitrag. Dafür erhielt er ein Honorar von 50 DM. Dieses quittierte er „Betrag erhalten, 18.3.49, Th. Heuss“ mit seiner Unterschrift.