Das Leben in Listen 6 Hotels in der Region mit super Online Bewertungen

In der eigenen Region Urlaub machen - das macht besonders viel Spaß, wenn man sich mal um nichts kümmern muss. Und am besten lässt man sich noch richtig umsorgen bei leckerem Essen und gutem Wein. Wir haben unseren Lesern einige der von Reisenden am besten bewerteten Hotels herausgesucht. Natürlich gibt es viele wunderbare Gastgeber bei uns, und unsere Liste ist weder vollständig noch als Ranking zu verstehen. Wir haben uns am Portal Check24 orientiert und Hotels gewählt, die möglichst viele (mindestens 100) Bewertungen haben.