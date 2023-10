Handwerk Messe „Chance Handwerk“: Wo das Klappern zum Handwerk gehört

Angesichts von 600 offenen Stellen im Handwerk der Region Trier derzeit ist es gar keine Frage mehr, ob die heimischen Betriebe um junge Leute werben, sondern nur noch wie. „Jedes Unternehmen sucht“, weiß auch Sven Kronewirth, Fachbereichskoordinator Berufliche Bildung bei der Handwerkskammer (HWK) Trier. Gab es in den 1980er Jahren in Spitzenjahren noch rund 8000 Ausbildungsverhältnisse im regionalen Handwerk, so sind es aktuell nur noch rund 2900. „Dabei ist der Bedarf groß und die einzelnen Berufe haben sich hochgradig spezialisiert“, sagt der Experte mit Blick auf eine etwa gleichbleibende Zahl an neu abgeschlossenen Lehrverträgen.