Spendenaktion in Weiskirchen : Schon 68 000 Euro gesammelt: Alle wollen Lars aus Weiskirchen helfen

Weiskirchen Für den unheilbar erkrankten Fünfjährigen werden seit Wochen Spenden gesammelt – mit einem stattlichen Zwischenergebnis.

Nachdem auch die SZ ausführlich über das Schicksal von Lars und die angelaufene Unterstützung berichtet hatte, ließ die Welle der Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit dieses Konto erfreulicherweise nicht mehr zur Ruhe kommen. Als jetzt die G-Jugend des SV 1926 Weiskirchen Konfeld zu einer Spendenübergabe in die Hochwaldhalle einlud, zogen die Haßlers mit Hübschen eine erste Zwischenbilanz. Lars’ älterer Bruder Luis kickt nämlich in der Mannschaft, trainiert von Vater Stefan Haßler und Olli Linnebach. Er und seine Mitspieler hatten schmucke Holzfiguren gebastelt und auf dem Weihnachtsmarkt angeboten. Unter dem Strich summierte sich der Erlös auf 550 Euro. Auch die anderen Mannschaften des Sportvereins spendeten für diesen guten Zweck. Zu dem zwischenzeitlichen Gesamtergebnis trugen darüber hinaus viele Einzelpersonen, Familien, Gruppen, Vereine, Hilfsorganisationen und Unternehmen bei. So raffte beispielsweise Synke Lauer als Chorleiterin mit dem Jugendchor Logo all ihren Mut zusammen und trug im Globus von Losheim am See und auf dem Weihnachtsmarkt in Trier Weihnachtslieder vor. Dankbare und hilfsbereite Menschen ließen die mitgebrachte Spendendose immer wieder klingeln. „Die auf diese Art demonstrierte Hilfsbereitschaft und Anteilnahme vieler Menschen aus Weiskirchen und inzwischen aus dem ganzen Saarland hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen“, sagt der Bürgermeister. Und auch die Familie Haßler nahm diesen Termin gerne wahr, um sich einmal herzlich für diese großartige Unterstützung zu bedanken. Die Sorge um die Gesundheit von Lars kann ihnen freilich trotzdem niemand nehmen. Aber dank der Unterstützung durch viele Saarländer können sie jetzt die unverzichtbaren Anschaffungen (unter anderem Treppenlift und Auto mit Rollstuhlkapazität) sowie den kostspieligen Umbau im Eigenheim konkret in Angriff nehmen, mit denen dem kleinen Lars trotz seiner Krankheit, aber mit ihm auch der ganzen Familie ein möglichst glückliches und selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden soll. Zutiefst dankbar wünschen die Haßlers allen Helfern und Spendern ein frohes Weihnachtsfest.