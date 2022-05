„Nahverkehr“ : 9-Euro-Ticket: Noch kein Termin für Verkaufsstart im VRT - in Zügen dürfte es eng werden

Foto: dpa/Jens Wolf

Trier Ab Juni gibt es das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr in ganz Deutschland. Klar ist aber bereits: Wer das Ticket für weite Reisen nutzen will, muss sich wohl auf volle Züge einstellen und er braucht Zeit – viel Zeit. Etwa wenn man von Trier mit Nahverkehrszügen nach Berlin, Hamburg oder Sylt will.