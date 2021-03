Stand: 9. März : Die aktuellen Corona-Fallzahlen aus der gesamten Region auf einen Blick

Im Kreis Trier-Saarburg ist erstmals die südafrikanische Virus-Mutation nachgewiesen worden. Nur in einem Kreis liegt die Inzidenz über 50. Hier sind die aktuellen Fallzahlen aus allen Kreisen im Überblick:

Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen beträgt nun 5077 (1880 in der Stadt Trier und 3197 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 17,9 sowie im Landkreis bei 32,1 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohnern.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt aktuell bei 298 – 11 weniger als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 206 im Landkreis und 92 in der Stadt Trier. 8 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier werden aktuell stationär in zwei Krankenhäusern versorgt.

Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich wurden am Dienstag bis zum Meldezeitpunkt 14 Uhr neun COVID-19-Fälle bekannt. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 2.097 an.

Stand heute, Dienstag, 09.03.2021, 14:00 Uhr sind aktuell 75 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an COVID-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit 10 Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 56 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 zu beklagen.

Einzelhandel im Landkreis bleibt weiterhin regulär geöffnet: Auch wenn der Landkreis Vulkaneifel heute den dritten Tag in Folge die Inzidenz von 50 leicht übersteigt, kann der Einzelhandel im Landkreis Vulkaneifel weiterhin unter den vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln offen bleiben und muss nicht ab dem morgigen Tag auf Terminshopping zurück fallen. Die aktuelle 17. Corona- Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland Pfalz sieht hierfür in Paragraph 23 keinen Automatismus vor. Vielmehr muss der Landkreis Vulkaneifel tätig werden und Einschränkungen per Allgemeinverfügung erlassen. Der Landkreis hat das Infektionsgeschehen im Blick und wird entsprechend informieren, wenn weitere Einschränkungen per Verfügung erlassen werden müssen.