Bäume werden gefällt Autobahn nach Luxemburg zwei Tage gesperrt

Wer am Wochenende über die Autobahn nach Luxemburg fahren will, der sollte mehr Zeit einplanen. Die A64 Richtung Luxemburg wird von Samstagmorgen an bis Sonntagabend gesperrt. Das teilte die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Grund seien dringend notwendige Baumfällarbeiten. Die Autobahn GmbH spricht von einer Gefahrenfällung. Die Standfestigkeit von Bäumen in dem gesperrten Bereich sei nach den Starkregenereignissen und Erdrutschen nicht mehr gewährleistet.