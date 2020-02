Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : Ab März drohen massive Streiks im Schülertransport in der Region

Foto: TV/Florian Blaes

Region Der Schülerverkehr könnte bald in weiten Teilen der Region völlig lahm liegen: Die Gewerkschaft Verdi droht mit einem unbefristeten Streik der Busfahrer ab März.

Die Busfahrer streiten um bessere Arbeitsbedingungen und setzen den Arbeitgebern ein Ultimatum bis zum 1. März, einen Tarif nach dem hessischen Vorbild vorzulegen. "Liegt uns bis dahin kein Angebot vor, über das wir zu verhandeln bereit sind, muss man ab diesem Zeitpunkt mit unbefristeten regionalen bis hin zu landesweiten Streiks rechnen", kündigte Verdi-Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider in Mainz an.

Davon werde auch die Region Trier massiv betroffen sein, mit Ausnahme des Stadtverkehrs in Trier. Immer wieder fielen in den vergangenen Wochen schon Busse aus, weil Fahrer streikten - besonders an der Mosel.

In Hessen bekämen die Busfahrer pro Stunde 15 Euro, in Rheinland-Pfalz rund 13 Euro. Im Nachbarland verdienten Fahrer außerdem ein 13. Monatsgehalt und Geld für Standzeiten, bei denen sie auf Passagiere warten. Viele Busfahrer leisteten 14-Stunde-Tage, von denen sie viele Stunden ohne Bezahlung arbeiteten, so der Vorwurf von Verdi.

Von der rheinland-pfälzischen Landesregierung erhoffe man sich einen Index, nach dem das Land regelmäßig die Tarifsteigerungen bezahle. Die Verantwortung, bis zu 160 Kindern in Gelenkbussen gesund und nicht von übermüdeten Fahrern in die Schulen zu bringen, sei groß. Verdi hoffe auf Verständnis in der Bevölkerung. Für den 12. März sei ein runder Tisch zwischen Politik, Arbeitgebern und Gewerkschaft einberufen. Am Ultimatum, das am 1. März endet, ändere das jedoch nichts, so Verdi.