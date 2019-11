Bahn : Im „Top-Fahrzeug“ an der Saar entlang

Extra

Die vierteiligen Triebzüge vom Typ Coradia Continental vom Hersteller Alstom verfügen jeweils über 206 Sitzplätze und 18 Fahrradabstellplätze. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 160 Stundenkilometern. Die Züge sind barrierefrei, der Fußboden in den Wagen ist ebenerdig. Alle 25 ab 15. Dezember fahrenden Züge verfügen über kostenlose Wlan-Zugänge, an den Sitzplätzen gibt es Steckdosen. Auf den Anzeigetafeln sollen alle Informationen zu Ankunftszeiten und Anschlussverbindungen in Echtzeit angezeigt werden. Alle Wagen sind videoüberwacht. Tagsüber soll in jedem zweiten Zug ein Zugbegleiter an Bord sein, abends ab 19 Uhr in jedem.