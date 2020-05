Kostenpflichtiger Inhalt: Gesellschaft : Ab Mittwoch gibt’s mehr Freiheiten, die längst nicht alle nutzen wollen

Trier Freibäder,Theater, Kinos, Konzerthallen und Fitnessstudios dürfen ab Mittwoch in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Und auch die Gastronomie bekommt ein bisschen mehr Freiheit zugestanden.

Schritt für Schritt in Richtung etwas mehr Normalität: Ab Mittwoch dürfen in Rheinland-Pfalz Freibäder, Kinos und Fitnessstudios wieder öffnen. Auch Theater, Konzerthallen, Opernhäuser, Kleinkunstbühnen und Tanzschulen dürfen nach zweieinhalbmonatiger Schließung wieder Besucher empfangen. Allerdings sind die Auflagen streng – zu streng, sagen viele. So werden die meisten Freibäder in der Region wohl vorerst noch geschlossen bleiben, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab. Ein Grund: Die neuen Hygieneregeln wurden erst kurzfristig veröffentlicht, für einige Badbetreiber zu kurzfristig, um noch rechtzeitig reagieren zu können.

Auch bei den regionalen Kulturanbietern kann von Aufbruchstimmung keine Rede sein. Die Regularien seien zu streng, der Aufwand zu hoch, sagen Veranstalter. Hallenkonzerte kämen unter diesen Bedingungen nicht in Frage. Das Theater Trier hatte schon vor Wochen alle Veranstaltungen bis zur Sommerpause abgesagt.

Ab Mittwoch sind auch wieder Hallensport, Floh- und Sondermärkte im Freien sowie Zirkusvorstellungen zulässig. Auch Spielhallen und Spielbanken (siehe Artikel unten) dürfen wieder ihre Türen öffnen. Außerdem sind Veranstaltungen im Freien mit bis zu 100 Menschen erlaubt. Was Wirte und Gäste freuen dürfte: Die abendlichen Sperrzeiten in der Gastronomie werden um eine halbe Stunde auf 22.30 Uhr verlängert. Zudem dürfen Speisen und Getränke wieder über die Theke verkauft werden, die Begrenzung von sechs Personen an Tischen im Außenbereich entfällt. „Mit Blick auf die positive Entwicklung der Infektionszahlen können wir behutsam weitere Lockerungen ermöglichen“, sagt der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). Er betonte, dass der Gesundheitsschutz weiter Priorität habe. Ein verändertes Infektionsgeschehen müsse dazu führen, bestehende Regelungen anzupassen. Soll wohl heißen: Wenn’s nicht funktioniert, werden die Lockerungen wieder zurückgenommen.

Die Bundesregierung bereitet derweil ein Ende der weltweiten Reisewarnung für Touristen ab dem 15. Juni für 31 europäische Staaten vor. Voraussetzung sei, dass die Entwicklung der Corona-Pandemie dies zulasse, hieß es. Neben den 26 Partnerländern Deutschlands in der EU gehören dazu Großbritannien und die vier Staaten des grenzkontrollfreien Schengenraums, die nicht Mitglied in der EU sind: Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Das entsprechende Eckpunktepapier soll möglicherweise bereits am heutigen Mittwoch im Kabinett beschlossen werden.