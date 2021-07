Hochwasser-Folgen : Wenn die regionalen Müllmänner bis Mitternacht malochen

Nach der Flutkatastrophe türmten sich vielerorts die Müllberge. Foto: dpa/David Young

Trier Die regionalen Entsorger hatten in den vergangenen zwei Wochen nach der Flutkatastrophe alle Hände voll zu tun. Aber was passiert mit dem ganzen Abfall? Und wer trägt am Ende die Mehrkosten?

Am vergangenen Wochenende brach im Ahrtal nicht zum ersten Mal nach der Hochwasserkatastrophe der Verkehr zusammen. Damit die Müllfahrzeuge überhaupt in die Orte gelangen konnten, um die angefallenen Abfallberge abzutransportieren, wurde der Individualverkehr gestoppt. „Nur so können wir mögliche Gesundheitsgefahren durch Müllablagerung eliminieren“, kommentierte ein Polizeisprecher die Beschränkungen.

Ähnliche Szenen, wenn auch nicht ganz so drastisch, spielten sich in den zurückliegenden zwei Wochen auch in einigen überfluteten Orten in der Region Trier ab. Überall waren Behörden und Entsorgungsbetriebe darum bemüht, tonnenweise Abfall und Schrott möglichst rasch aus den überschwemmten Gebieten wegzubekommen. „Bislang wurden in rund 80 Ortschaften Flutabfälle abgefahren und schon über 40 000 Kubikmeter deponiert“, meinte eine Sprecherin des regionalen Abfallzweckverbands ART auf Anfrage unserer Zeitung. Das ist in etwa so viel Abfall, wie in 16 große Schwimmbecken passen würde.

Extra Wohin mit dem Sperrmüll? Sperrabfälle können beim ART telefonisch unter 0651/9491414 oder online unter www.art-trier.de angemeldet werden. An allen ART-Standorten ist die Anlieferung montags bis samstags von 8 bis 16 Uhr möglich. Noch bis 31. August werden Sperrabfälle aus Überschwemmungsgebieten kostenlos angenommen. Beim Wertstoffhof Trier und in Rittersdorf beträgt die maximale Annahmemenge zehn Kubikmeter, in Mertesdorf und Sehlem können größere Mengen abgegeben werden.

„Wir haben in einem Teil unseres Entsorgungsgebietes in ein paar Tagen die Menge gesammelt, die ansonsten in einem Jahr im ganzen Gebiet anfällt“, sagte die ART-Sprecherin schon am ersten Wochenende nach der Flutkatastrophe.

Nur: Was passiert eigentlich mit dem ganzen Müll, Schutt und Elektroschrott? Der Abfallzweckverband hat Deponien in Sehlem (Kreis Bernkastel-Wittlich) und Mertesdorf (Kreis Trier-Saarburg). Dadurch sei es innerhalb kürzester Zeit möglich gewesen, mit Genehmigung der Behörden Abfälle aus den Flutkatastrophengebieten anzunehmen, sagt ART-Sprecherin Lena Schappo. Wieder verwertbare Abfälle wie Metalle, Elektrogeräte, Reifen oder Altholz würden möglichst aussortiert.

In Mertesdorf werden die Flutabfälle zu einem Deponieabschnitt gebracht, auf den auch die Abfälle der ehemaligen Hausmülldeponie Saarburg verfrachtet werden. Laut Abfallzweckverband ist die Müll-Umlagerung aus Saarburg deshalb für einige Tage ausgesetzt.

Gerüchten, dass Mertesdorf wegen der außerplanmäßigen Mengen inzwischen an der Kapazitätsgrenze angelangt sei, erteilt der Betreiber eine Abfuhr. „Das ist nicht zutreffend“, sagt ART-Verbandsdirektor Max Monzel. „Eine Sperrung der Standorte war und ist nicht geplant.“ Zudem habe es trotz der Mehrbelastung durch die Folgen der Flutkatastrophe keine wesentlichen Einschränkungen für die Kunden gegeben. Im Gegenteil: An allen Standorten seien die Öffnungszeiten sogar noch ausgeweitet worden. Weil die Mitarbeiter sich so ins Zeug gelegt hätten, seien teilweise sogar bis Mitternacht Abfälle angenommen worden.

Auch bei der regulären Müllabfuhr gab’s nach Angaben des Abfallzweckverbands kaum Einschränkungen. In den vom Unwetter besonders heimgesuchten Kreisen Vulkaneifel und Bitburg-Prüm habe es nur vereinzelte Ausfälle in den betroffenen Ortschaften gegeben. gelungen, die Leerungen der grauen und blauen Tonnen, des üblichen Sperrabfalls oder der gelben Säcke wie gewohnt aufrecht zu erhalten. Lediglich die Einsammlung von Grünschnitt in Trier oder die Abholungen von Problemabfällen mussten kurzzeitig ausfallen, um die vorhandenen Fahrzeugkapazitäten zur Unterstützung bei der Einsammlung von Flutabfällen einzusetzen. Inzwischen läuft aber auch hier alles wieder nach Plan.